BLACK+DECKER: 109 punte e inserti a 20€, PREZZONE fai da te Amazon

Questo kit di BLACK+DECKER da 109 pezzi, comprende un sacco di inserti e punte. Tutto quello che può servirti per i tuoi lavori di fai da te, ben custodito in una robusta cassetta attrezzi, che ricevi in omaggio. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa l’intero set a 20€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

BLACK+DECKER set 109 pezzi in gran sconto su Amazon

Il prodotto che deve assolutamente essere fra i tuoi attrezzi per il fai da te. Con questo kit, hai punte per trapano e inserti per avvitare e svitare, in gran quantità.

Nello specifico, al suo interno trovi:

12 punte Titanium per metallo (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm)

13 punte per legno (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm)

5 punte per muratura (3, 5, 6, 8, 10mm)

54 inserti da 25mm

13 inserti da 50mm

10 chiavi a bussola

1 punta a svasare

1 adattatore magnetico

Punte e inserti di alta qualità, pensati per durare e assolutamente compatibili con qualsiasi attrezzo predisposto tu abbia in casa. Non è necessario che la marca sia la stessa del kit.

Lo acquisti adesso, espandi notevolmente la tua attrezzatura per il fai da te, e spendi pochissimo su Amazon. Non perdere l’occasione di portare a casa questo set di BLACK+DECKER da 109 pezzi a 20€ circa appena. Completa l’ordine adesso per approfittare dello sconto. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

