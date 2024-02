Blackcatcard: il conto che ti ripaga ogni mese con tassi fino al 4%

Blackcatcard sta rivoluzionando il concetto di conto bancario, offrendo un servizio senza costi e ricompensando i propri utenti con vantaggi esclusivi – tra cui cashback fino al 5% sugli acquisti e un tasso annuo fino al 4% sul saldo.

Tutti i vantaggi di Blackcatcard

Con Blackcatcard, guadagnare è semplice, ogni mese, senza sforzo. Basta avere un saldo medio mensile e riceverai una ricompensa del 4% se superi i 300 euro o del 2,2% se sei al di sotto di questa soglia. È come ottenere un ritorno sul proprio denaro senza dover fare nulla di più che utilizzare il conto.

L’accesso ai tuoi fondi è completamente flessibile con Blackcatcard. Puoi prelevare qualsiasi importo in qualsiasi momento senza preoccuparti di perdere le ricompense mensili. E non ci sono limiti sull’importo da ricaricare: sentiti libero di aumentare il tuo saldo quando vuoi per massimizzare i tuoi profitti.

Una delle caratteristiche principali di Blackcatcard è l’assenza totale di costi nascosti. Dal conto IBAN gratuito alla consegna della carta in tutto il mondo senza costi aggiuntivi, ogni servizio è progettato per essere vantaggioso per l’utente. Inoltre, con pagamenti SEPA gratuiti e assistenza clienti 24/7, avrai sempre il supporto di cui hai bisogno.

Oltre al cashback sui tuoi acquisti e al tasso annuo sul saldo, Blackcatcard offre una serie di altri vantaggi, come il rimborso sulle spese su Google Play Store e Amazon, oltre a commissioni ridotte per operazioni con criptovalute e trasferimenti di denaro veloci e convenienti.

Con la sua facilità d’uso, i vantaggi esclusivi e l’assenza di costi nascosti, Blackcatcard è la scelta ideale per chiunque cerchi una soluzione bancaria moderna e conveniente. Apri il tuo conto gratuito per iniziare a guadagnare fin da subito.

