Black Shark Lucifer T1: auricolari da gaming PAZZESCHI a 23€

I potentissimi auricolari Black Shark Lucifer T1 sono un'ottima soluzione per godersi al meglio le sessioni di gaming. Un wearable perfetto per ogni utilizzo, oltre che incredibilmente interessante sotto il profilo estetico.

Dotati di driver da 10 millimetri, 4 microfoni e Bluetooth 5.2 a bassa latenza: a questo prezzo sono un vero e proprio regalo. Infatti, adesso da Amazon li porti a casa a 23€ circa appena, ma solo se saprai cogliere il momento. Come fare? Semplicissimo: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “O2SPYOZ9”. In questo modo, potrai ottenere il prezzo più basso possibile, godendo anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Black Shark Lucifer T1: eccellenti auricolari da gaming a prezzo super

Un design super deciso, che è impossibile confondere. I LED verdi caratterizzano sia le cuffiette che il case di ricarica in modo super definito. L'architettura in ear tiene ben saldo il wearable alle orecchie e non solo: ti garantisce anche un perfetto isolamento acustico dall'ambiente circostante. In questo modo, potrai focalizzarti sull'attività di gaming nel migliore dei modi.

La latenza è super bassa, appena 55ms: non ci sarà mai alcun ritardo fra le scene di gioco e l'audio che arriva dalle cuffiette. Un vantaggio che potrai sfruttare anche durante la visione dei video, mentre ti rilassi.

La qualità è garantita invece da driver da 10 millimetri per l'ascolto e da ben 4 microfoni per la trasmissione della tua voce. Questo li rende perfetti anche per l'ascolto di musica e per parlare al telefono. La chicca finale sta nell'autonomia energetica. Grazie all'aiuto del case di ricarica, arrivi fino a 35 ore di utilizzo, prima di dover ricorrere all'effettiva ricarica del device.

Insomma, i Black Shark Lucifer T1 sono degli auricolari TWS pazzeschi, perfetti per il gaming e non solo. A questo prezzo, direttamente su Amazon, sono un autentico regalo. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne e averli a 23€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e – prima di completare l'ordine – applica il codice “O2SPYOZ9”. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.