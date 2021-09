I nuovissimi auricolari Black Shark a bassissima latenza sbarcano su Amazon e sono in sconto assurdo. Con il doppio coupon, li porti a casa a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. Perfetti per il gaming, ma anche per ascoltare la musica e parlare al telefono, per accaparrarteli dei approfittare della promozione. Come fare? Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8TPOH8EE”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: si tratta di una promo lancio a tempo.

Black Shark: eccezionali auricolari da gaming a gran prezzo

Un prodotto il cui design non passa certo inosservato: lo stile da gioco è evidente. Dettagli verdi, sul colore nero predominante.

L'architettura in ear ti consente un isolamento acustico eccezionale, perfetto per sessioni di gioco immersive. L'audio è alto, limpido e con bassi profondissimi. I driver da 10 millimetri non deludono.

Il Bluetooth 5.2 ti garantisce una connessione sempre super stabile e non solo, la latenza è ridicola: 55 ms soltanto. La sincronizzazione tra video e audio è sempre perfetta. A disposizione hai due modalità principali: puoi scegliere fra quella dedicata al gioco oppure all'ascolto musicale. In ogni caso, le prestazioni saranno eccezionali.

Ovviamente, puoi sfruttare questo eccellente wearable anche per parlare al telefono. Infine, puoi fare affidamento anche su un'ottima autonomia energetica: arrivi a 35 ore, grazie all'eccezionale case di ricarica.

Non aspettare che la promozione finisca, accaparrati adesso gli eccellenti auricolari TWS di Black Shark a 29€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “8TPOH8EE”. Godi anche si spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

