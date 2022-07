Black Shark 5S: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi gaming phone

In queste ore, le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone da gaming di casa Black Shark sono trapelate sul web; i dispositivi della serie 5S infatti stanno per arrivare, ma non aspettatevi una grande rivoluzione rispetto ai modelli precedenti. Questi saranno solo dei piccoli upgrade di metà anno.

Con il debutto della line-up Asus ROG Phone 6, il mondo dei telefoni da gioco riceverà una scossa. Sappiamo che l’azienda taiwanese è leader del settore e questi prodotti sono molto attesi. Non di meno, presto brand rivali come Nubia e Black Shark (ZTE e Xiaomi, rispettivamente) lanceranno le loro soluzioni premium nelle settimane a venire. Ora, grazie ad un leak di Digital Chat Station, vediamo cosa aspettarci dai gadget in questione.

Specifiche dei nuovi Black Shark 5S (RUMOR)

In primo luogo ci aspettiamo pannelli OLED da 6,67 pollici con foro al centro dell’unità; questo dovrebbe servire per l’alloggiametno della selfiecam principale. Non mancherà poi la risoluzione FullHD+, il refresh rate adattivo (?) fino a 144 Hz e molto altro ancora.

Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e sarà coadiuvato da memorie RAM veloci e da storage composti da SSD e UFS. Questo dovrebbe garantire prestazioni uniche, proprio come i terminali usciti pochi mesi fa. La batteria sarà da 4700 mAh con fast charge da 120W al seguito.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo una main camera da 108 Mega per il modello Pro e da 64 Mpx per la variante base. Fra le altre cose, ipotizziamo la presenza dei trigger magnetici per agevolare il gaming e non solo. Dovremmo trovare anche i motori sull’asse lineare x.

Il software di bordo dovrebbe essere android 12 con Joy UI 13, una simil MIUI. Il fingerprint sarà allocato sul frame laterale, come sempre. Questo due di terminali arriverà presto sul mercato cinese, precisamente a distanza di sei mesi dal lancio della gamma Black Shark 5. Intanto, se cercate un gaming phone di punta a buon mercato vi consigliamo l’ottimo POCO F4 GT a soli 549,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.