Black Shark 5 sta arrivando, ma è "già vecchio"

Mentre i più recenti leak su Black Shark 5 Pro lo dipingono come un top di gamma di nome e di fatto grazie alla presenza del nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, secondo le ultime informazioni leak pubblicate in rete sembra proprio che le specifiche tecniche di Black Shark 5 non siano poi così convincenti, anzi.

Le specifiche leak di Black Shark 5 non convinco a pieno

Infatti, prendendo per buono il post di Weibo pubblicato dal leaker Bald Panda, scopriamo che la versione “vanilla” della prossima generazione di smartphone da gaming ruoterà attorno al processore Qualcomm Snapdragon 888+, monterà un display a risoluzione Full HD+ e una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Sebbene le specifiche sembrino più che ideali per un device da gaming di fascia alta, scavando un po' più a fondo (nemmeno tanto poi, a dirla tutta) scopriamo che ricalcano quasi alla perfezione le specifiche di un altro device dell'azienda: Black Shark 4S Pro.

Difficile valutare così su due piedi se le informazioni pubblicate dal leaker siano affidabili al 100%, alla fine stiamo pur sempre parlando di un rumor, ma solitamente Bald Panda ha sempre pubblicato indiscrezioni piuttosto precise e corrette. Ha senso con queste premesse puntare a Black Shark 5 invece di Black Shark 4S Pro?