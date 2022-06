Black Shark 5 e 5 Pro: i nuovi Gaming Phone sono in PROMO pre-lancio

In occasione del lancio globale dei nuovi gaming phone Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, il brand cinese ha avviato una promozione attiva dal 15 al 16 giugno prossimo. L’iniziativa si chiama “Black Shark Brand Day” e garantisce prezzi davvero concorrenziali e codici sconto esclusivi, per promuovere l’arrivo sul mercato dei nuovi e potentissimi smartphone da gaming.

La società torna a far parlare di sé con 2 gaming phone dall’eccellente rapporto prezzo/prestazioni e caratteristiche tecniche prive di compromessi.

Black Shark 5 e 5 Pro

Il modello top di gamma monta il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, potente chip top di gamma compatibile con le reti 5G di ultima generazione. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate a 144Hz, una caratteristica ideale per il gaming e per chi cerca la massima fluidità durante intense sessioni di gioco. Non manca un sistema di ricarica ultra-rapida con output a 120W, che consente di ricaricare la batteria da 4650 mAh da 0 a 100% in pochi minuti. Ciliegina sulla torta è poi il cosiddetto Anti-Gravity Dual VC Cooling System, un avanzato sistema di raffreddamento a liquido che consente di mantenere sempre freddo lo smartphone, anche in situazioni di stress.

Black Shark 5, invece, monta il più modesto Snapdragon 870, comunque abbastanza performante per un’esperienza di gioco unica nel suo genere e perfetta per i mobile gamer più esigenti. Entrambi i modelli arrivano già con a bordo Android 12, l’ultima release del sistema operativo personalizzato con la solita interfaccia MIUI.

Prezzi promozionali e Codici sconto

I nuovissimi modelli da gaming del brand cinese sono disponibili in 2 configurazioni di memoria, con 8 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Per festeggiare il lancio sul mercato globale, i nuovi Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro sono in prevendita su Aliexpress a prezzi speciali, applicando appositi coupon in fase di acquisto. Per il modello base va inserito il codice sconto “BSHARK570“, mentre per la variante Pro va applicato il coupon “BSHARK5100“, per sbloccare rispettivamente uno sconto di 70€ e 100€ sul prezzo d’acquisto.

Black Shark 5 (8/128 GB) – prezzo early bird senza codice sconto 572€

(8/128 GB) – prezzo early bird senza codice sconto Black Shark 5 (16/256 GB) – prezzo early bird senza codice 692€

Black Shark 5 Pro (8/128 GB) – prezzo early bird senza codice sconto 873€

(8/128 GB) – prezzo early bird senza codice sconto Black Shark 5 Pro (16/256 GB) – prezzo early bird senza codice sconto 982€

I primi 300 fortunati acquirenti del modello base, ricevono in omaggio le nuove cuffiette Black Shark JoyBuds, mentre i primi 100 utenti a comprare il modello Pro, hanno diritto ad un paio di Black Shark JoyBuds Pro a titolo gratuito.

