Black Friday SEGRETO su Amazon: 10 coupon per tagliare il prezzo

Black Friday al meglio su Amazon, sfruttando questi coupon segreti. Grazie a loro, tagli ulteriormente il prezzo e risparmi al massimo. Dai un’occhiata a queste 10 ottime occasioni. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre veloci e gratuite.

Termoventilatore in ceramica con effetto camino (super reale). Bassi consumi energetici, scalda tanto e ora costa pochissimo. Prendilo a 24,99€ invece di 69,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “BKMKNJ3P” (sconto totale di oltre il 60%).

Uno spettacolare microscopio smart elettronico che puoi usare in abbinata al PC, ma anche a smartphone e tablet Android. Usalo per lavori di precisione (come quelli relativi a componenti di elettronica) oppure per esplorare qualsiasi cosa attiri la tua curiosità. Approfitta dello sconto del 70% e prendilo a 14,07€ invece di oltre 46€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo.

Disponibile in diverse fantasie, questa piastra wireless per la ricarica rapida veloce è una meraviglia. Un vero e proprio oggetto d’arredo. Spunta il coupon in pagina e prendila a 29,99€ invece di 40,99€.

Utilissimo, e solitamente ben più costoso, questo caricatore rapido da 65W è perfetto per il PC portatile, il tablet, lo smartphone e non solo. Risparmia il 50% e portalo a casa a 16€ circa appena: spunta il coupon prima di completare l’ordine!

Questo magnifico supporto in legno per PC portatile, con 4 zone di raffreddamento, a 9,99€ è un regalo. Un bellissimo oggetto di design, pieghevole e compatto. Adesso risparmi il 76% ed è un autentico affare: spunta il coupon per prenderlo a mini prezzo.

Questo speaker Bluetooth è uno spazzo. Impermeabile e dotato di luci LED, è pensato per essere utilizzato in vasca da bagno: ascolti la musica che ti piace di più e crei sempre l’atmosfera perfetta. Approfitta della promozione del momento per prenderlo a 11€ circa appena invece di 36€: spunta velocemente il coupon e completa l’ordine, finirà subito.

A questo prezzo, un’ottima videocamera di sicurezza da esterni, è introvabile. Questo speciale modello arriva addirittura con pannello solare in dotazione, così da ricaricare senza problemi la batteria integrata: nessun vincolo di cavi. Risoluzione 2K e potenti fari luminosi ad attivazione automatica. Attiva l’offerta in pagina e prendila a 99€ circa invece di 169€.

Non una, ma ben 4 prese smart per rendere intelligente praticamente qualsiasi oggetto tu abbia in casa. Compatte e semplicissime da configurare, le gestisci tramite smartphone oppure utilizzando la voce, complice la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google. Spunta il coupon per prendere il kit da 4 pezzi a 30 circa appena invece di 50€.

Ancora un supporto per PC portatile, questa vola più alto e in grado di permetterti di lavorare la computer in modo più comodo e consono. Attiva l’offerta in pagina e completa l’ordine al volo per fare un ottimo affare e prenderlo a 12,80€ invece di 31,99€.

Per finire, una bella chicca. Questa base di ricarica è perfetta per ricaricare senza fili iPhone, Apple Watch e AirPods. Compatile anche altri smartphone e wearable, quando non serve puoi richiuderla e diventa super compatta. Spunta il coupon e prendila a 19,99€ invece di 36,99€.

Visto quanti coupon taglia prezzo per fare affari ancora più furbi al Black Friday? Si tratta delle offerte segrete, quelle che non trovi in vetrina su Amazon, ma devi andare a cercare. Ricorda: per gli abbonati Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Disponibilità di codici, coupon e promozioni limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.