Black Friday: alcuni segreti per difendersi dalle truffe online

Stai facendo tutti i piani per il Black Friday? Forse stai tenendo d’occhio le scarpe che desideri tanto, lo smartphone dei tuoi sogni, il computer che non vedi l’ora di acquistare e tanto altro. Ma stai pensando anche alla tua sicurezza? Si parla spesso di questo tema, legato alle campagne sconti importanti, ma pochi utenti lo prendono in seria considerazione.

Una ricerca ha dimostrato che durante il Black Friday aumentano le truffe online e insieme anche il numero delle vittime. I cybercriminali sono sempre più spietati e non guardano in faccia a nessuno. Sanno che quello è il momento giusto perché gli utenti abbassano il livello di difesa, concentrandosi solo sul portare a casa più prodotti al miglior prezzo.

Un’offerta troppo bella per essere vera, che magari in un altro periodo fa nascere qualche perplessità, in questo contesto non desta alcun dubbio. Perché è il Black Friday, rispondono tutti! Al contrario, un utente responsabile non si lascia prendere da offerta last minute, ma controlla bene ogni dettaglio che potrebbe generare sospetti.

Un modo efficace per difendersi da email phishing che imitano negozi online importanti e propongono prezzi da capogiro, per spingerti a cliccare sul link nel testo, è installare una VPN. Attenzione però, non una qualsiasi. Occorre NordVPN che integra ThreatProtection, la funzionalità per eccellenza in grado di scansionare documenti, app, siti Web e bloccare tracker e malware.

Black Friday: difenditi in modo specifico dalle truffe online

Le truffe online sono in costante aumento e si prevede saranno ancora di più in questo Black Friday. Come puoi prepararti per difenderti? Abbiamo detto, installando NordVPN per proteggere i tuoi dispositivi, i tuoi dati e il tuo denaro. Ma occorre anche prestare attenzione.

Verifica sempre che l’URL del sito Web dal quale stai acquistando inizi con “https” e non con “http”. Infatti, la “s” finale indica che quella pagina è sicura. Se manca allora devi prestare attenzione e noi ti sconsigliamo di effettuare acquisti su quello shopping online.

Non fidarti delle offerte troppo belle per essere vere. Solitamente dietro a prezzi troppo scontati si nascondono truffe colossali. Solo un ricco benefattore potrebbe vendere senza voler guadagnare per mantenere i costi del sito, degli eventuali dipendenti e delle spedizioni.

Presta attenzione anche quando escono banner pubblicitari che sembrano appartenere a siti famosi dove magari hai un account attivo perché acquisti regolarmente. Per difenderti da possibili e-Commerce fake ti consigliamo NordPass. Si tratta di un password manager che conserva, in uno spazio crittografato, password, credenziali, codici e carte di pagamento.

Al momento giusto e soprattutto quando apri il sito giusto compila automaticamente in pochi secondi i campi necessari per accedervi. Non solo è una funzionalità comoda, perché non dovrai ricordarti ogni nome utente e password, ma anche sicura, perché funziona solo sui siti ufficiali e non su quelli clonati.

Attivando poi una connessione al 100% anonima con NordVPN i tuoi dati saranno al sicuro. Nessuno potrà più rubare le tue informazioni personali, i dettagli bancari, la carta di credito e la cronologia di navigazione. Affidati agli esperti della sicurezza per proteggerti dalle truffe online del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.