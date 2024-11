Black Friday pazzesco su Amazon: iPhone 15 128GB a 691€

Il Black Friday di Amazon è davvero pazzesco quest’anno! Sono partite le offerte e molte, dobbiamo ammetterlo, sono al cardiopalma. Come questo Apple iPhone 15 128GB in promozione a un prezzo decisamente speciale. Acquistalo subito a soli 691€, invece di 959€ (listino ufficiale). Tutto questo con inclusi i vantaggi del colosso dello shopping online.

Infatti, grazie alla tua iscrizione a Prime non hai solo accesso esclusivo a questi prezzi competitivi, ma hai anche altri due vantaggi. Primo, la consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua, con possibilità di reso gratuito. Secondo, la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero a partire da 138,490€ al mese, senza interessi e senza attivare un finanziamento.

iPhone 15 128GB: ancora dubbi se acquistarlo?

Zero dubbi sull’acquisto di un iPhone 15 128GB! Infatti, a soli 691€ è un vero affare. Questo è il Black Friday di Amazon. Grazie alla dotazione della Dynamic Island, anche da questo modello hai integrate le funzionalità dei modelli Pro. Ma non è tutto.

Infatti, iPhone 15 è dotato del chip A16 Bionic in grado di gestire app e giochi processocentrici senza alcun problema. Il multitasking sarà un gioco da ragazzi. Con questo telefono puoi vivere un’esperienza utente sempre soddisfacente e integrata. Insomma, una vera e propria bomba.

La doppia fotocamera scatta foto perfette grazie al sistema punta e scatta, senza dover essere un professionista. Acquista ora iPhone 15 128GB a soli 691€, invece di 959€ (listino ufficiale).