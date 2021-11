Black Friday: quest'anno le frodi nei pagamenti online sono aumentate

Kaspersky, la nota azienda produttrice di software per la sicurezza informatica, in un suo report ha denunciato un vertiginoso e allarmante aumento delle frodi nei pagamenti online. Per alcuni questa notizia non dice nulla di nuovo. Infatti ogni giorno gli utenti vengono attenzionati da pericolose truffe che si diffondono nelle tre modalità di attacco ormai conosciute: phishing, smishing e vishing. Tuttavia, quello che preoccupa particolarmente è il dato rilevato in merito a questo aumento che, in occasione proprio del Black Friday, ha raggiunto il 208% da settembre a ottobre 2021.

Il Black Friday è in pericolo e a rivelarlo è Kaspersky

Purtroppo pare proprio che il Black Friday sia in pericolo. Non perché l'evento rischi di saltare, ma per quanto concerne tutto ciò che ruota attorno a frodi e cybersicurezza. Gli attacchi phishing stanno aumentando a vista d'occhio manifestandosi come false email promozionali che in realtà sono spam. Inoltre, si sono aggiunte anche pericolose truffe legate ai pagamenti online che mettono in pericolo gli utenti direzionandoli su false pagine di pagamento non sicure e truffaldine. A essere presi di mira sono proprio i colossi dell'eCommerce. Infatti, ecco cosa ha dichiarato Kaspersky nel suo report:

“I ricercatori di Kaspersky hanno anche analizzato quali tra le più popolari piattaforme di shopping sono state utilizzate come esca per diffondere pagine di phishing. Guardando al numero totale di tentativi di phishing che sfruttano i nomi dei negozi online è stato osservato che Amazon è l'esca più utilizzata. Per la maggior parte del 2021, il secondo più sfruttato è stato eBay, seguito da Alibaba e Mercado Libre“.

Ma cosa sta succedendo proprio in questi giorni, o meglio mesi, che anticipano il Black Friday? A spiegarcelo è Tatyana Shcherbakova, security expert di Kespersky:

“Durante la stagione del Black Friday assistiamo sempre ad un'intensificazione dell'attività di scamming. Forse un po' più inaspettata è l'attenzione rivolta ai sistemi di pagamento elettronico. Questa volta, abbiamo scoperto un incredibile aumento del 208% nel numero di attacchi che imitano i sistemi di pagamento più popolari. Naturalmente, ogni nuova applicazione di pagamento è vista dai truffatori come una nuova opportunità per sfruttare potenzialmente gli utenti. Quindi, per proteggere i vostri dati e i vostri soldi, è importante che vi assicuriate sempre che la pagina di pagamento online sia sicura. Guardate ad esempio alla URL della pagina web per capire se inizia con HTTPS invece del solito HTTP e se è presente l’icona di un lucchetto di fianco alla URL“.