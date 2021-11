Black Friday in anticipo: i migliori monitor gaming in offerta

Tra le numerose occasioni che propone il Black Friday in anticipo di Amazon, c’è sicuramente la possibilità di portare a casa un buon monitor ad un prezzo super conveniente. Per questo abbiamo deciso di raccogliere quelli che riteniamo i migliori monitor da gaming da acquistare per l’occasione. Si tratta, ovviamente, di offerte a tempo e su un numero di pezzi limitati. Per questi motivi non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione. Ragione per cui, se trovi il prodotto di tuo interesse, ti consigliamo di approfittarne.

Asus VG248QG

Il VG248QG di Asus rappresenta senza dubbio una delle migliori soluzioni in assoluto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Troviamo un pannello da 24 pollici Full HD (1920×1080) con un tempo di risposta di soli 0,5ms, grazie alla tecnologia Extreme Low Motion Blur. Il refresh rate raggiunge i 165Hz ed è persino overcloccabile, accompagnato dal FreeSync di AMD e certificato per la compatibilità con il G-Sync di Nvidia. Non mancano, naturalmente, le modalità dedicate alla salvaguardia della vista come il Flicker Free ed il Low Blue Light che riducono sensibilmente l’affaticamento agli occhi. Ottima la base che consente di regolare il monitor in qualsiasi direzione, inclusa la modalità pivot. Si tratta di una soluzione essenziale, che punto tutto esclusivamente sulle prestazioni, così da supportare i giocatori più esigenti. Un prodotto eccellente per chi desidera un monitor efficace, ma con un budget decisamente contenuto. Difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo. Grazie ad uno sconto del 31%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 184,99 euro per un risparmio di 84 euro sul prezzo di listino. Inoltre, può essere acquistato con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo.

Philips 288E2A

Per i giocatori su console, che prediligono il dettaglio piuttosto che il framerate, Philips propone una soluzione davvero interessante, che tocca oggi il suo minimo storico. Si tratta del Philips 288E2A, un monitor piuttosto semplice, ideale per l’alta risoluzione proposta dalle nuove macchine di Sony e Microsoft. In questo caso, infatti, troviamo un pannello da 28 pollici, ma con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160). Adotta la tecnologia IPS in grado di offrire una fedeltà cromatica superiore ed un angolo di visione di ben 178 gradi. Il refresh rate si ferma a 60Hz, ma non manca il FreeSync per ottenere un’esperienza priva di tearing e stuttering anche su console. Presente il Flicker Free così come la LowBlue Mode che consentono di diminuire l’affaticamento alla vista durante le sessioni prolungate di utilizzo. Buoni gli altoparlanti integrati che, seppur non di qualità eccellente, riescono ad offrire una discreta esperienza sonora senza la necessità di periferiche aggiuntive. In sostanza, un display eccellente dal punto di vista dell’immagine, ma anche decisamente versatile per l’utilizzo professionale. Grazie ad uno sconto del 28%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 249,90 euro, per un risparmio di ben 98 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso, è possibile utilizzare la Carta del Docente per acquistare uno dei migliori monitor 4K per rapporto qualità/prezzo.

Samsung Odissey G5 27

Il Samsung Odissey G5 rappresenta una dei migliori monitor in assoluto per la fascia di prezzo in cui va a collocarsi. Parliamo di un pannello da 27 pollici di diagonale con una risoluzione 2K (2560×1440) e tecnologia VA. Quest’ultima, seppur leggermente meno fedele all’IPS per quanto riguarda la riproduzione dei colori, gode di neri decisamente più profondi. Il refresh rate raggiunge i 144Hz e non manca il FreeSync Premium che elimina i problemi di tearing e stuttering. La curvatura di ben 1000R riesce ad offrire un’immersione molto più intensa rispetto ai pannelli flat, ideale appunto per i videogiochi. Naturalmente non mancano le modalità Eye Saver Mode e Flicker Free per ridurre la stanchezza agli occhi anche durante le fasi di utilizzo intenso. Presente la modalità HDR per colori più vivaci ed immagini decisamente più soddisfacenti. Nel complesso un monitor tutto sommato versatile, ma rivolto ai giocatori che vogliono una spinta in più sotto ogni punto di vista, dai dettagli ai colori passando per la velocità e reattività. Grazie ad uno sconto del 28%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 259 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino scendendo al prezzo più basso di sempre. Inoltre, anche qui, non manca la possibilità di pagare con Carta del Docente che copre l’intera somma.

Huawei MateView GT34

Con il Huawei MateView GT34 entriamo nella fascia medio/alta, con il monitor ultrawide più interessante presentato quest’anno. Il pannello ha una diagonale di ben 34 pollici con una risoluzione 3K di 3440x1440p e rapporto di 21:9 che concede un’area maggiore rispetto ai tradizionali 16:9. Il refresh rate raggiunge i 165Hz e non manca il supporto al FreeSync di AMD per eliminare il tearing e lo stuttering. Buona la curvatura da 1500R che offre un’immersione molto più profonda rispetto ai pannelli flat, senza eccedere così da rimanere confortevole anche per la produttività. La vera differenza rispetto agli altri monitor, oltre al form factor, sta nella soundbar integrata nel supporto. Questa ospita due speaker di alta qualità da 5W ognuno gestibili attraverso il controllo touch posto sopra. Molto belli gli effetti donati dall’illuminazione RGB del controllo. Ottima la presenza di due microfoni integrati che, grazie alla cancellazione del rumore, consentono conversazioni chiare e cristalline. Nel complesso, uno dei migliori monitor in questa fascia di prezzo, che concede performance eccellenti, senza trascurare la praticità e l’audio di alta qualità. Grazie ad uno sconto del 18%, può essere acquistato su Amazon a soli 449 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. Senza dubbio uno dei migliori monitor nella sua fascia di prezzo.

MSI MPG Artymis 343CQR

Chiudiamo questa carrellata di monitor con un prodotto di fascia alta, indirizzato a chi non vuole alcun tipo di compromesso. Stiamo parlando dell’MSI MPG Artymis 343QCR, un monitor che offre il massimo sia dal punto di vista delle performance che della produttività. Anche in questo caso il pannello ha una diagonale da 34 pollici, con una risoluzione di 3440x1440p e tecnologia VA, ma con una curvatura di 1000R. Questa garantisce una maggiore immersione nei videogiochi, campo su cui il monitor eccelle. Il refresh rate è da 165Hz e non manca il supporto al FreeSync Premium. Molto interessante, però, la Console Mode che consente di adattare un input 4K per la visualizzazione sul monitor WQHD. Si tratta di una feature esclusiva che permette di sfruttare tutte le capacità del monitor, anche con le nuove console PS5 e Xbox Series XS. Ottima l’illuminazione RGB, completamente personalizzabile attraverso il software Mystic Light, che investe sia il logo che una barra posti dietro. Tuttavia, seppur dedicato ai videogiocatori, il monitor offre soluzioni ideali anche per la produttività. È il caso delle modalità PIP (Picture in Picture) e PBP (Picture by Picture) che consentono di visualizzare contemporaneamente due diverse fonti sullo stesso schermo. Si tratta di una soluzione di altissimo livello, per chi desidera un prodotto completo e senza compromessi, pensato per i videogiochi, ma efficace per qualsiasi attività. Grazie ad uno sconto del 21%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 629,90 euro con uno sconto di ben 169 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso, non manca la possibilità di pagare con Carta del Docente, che rende questo schermo un affare da cogliere al volo.