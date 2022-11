Black Friday e il prezzo CROLLA: telecamera Netatmo invisibile

Se da tempo stavi pensando di acquistare una telecamera da mettere in casa ma ti sei sempre fermato a pensare se i classici modelli fossero troppo palesemente visibili, questo gioiellino di Netatmo fa al caso tuo.

Sembra un soprammobile, quasi non si nota quando lo metti sul mobile o su una mensola ma riprende qualunque movimento in una mossa. Con il 40% di sconto lo paghi ottanta euro in meno.

Telecamera da interno, con Netatmo non te ne perdi una

Sottile quanto longilinea, è una telecamera o un pezzo di design? Questo gioiellino qua ha tutto quello che stavi cercando per tenere la casa sotto controllo anche quando non sei vicino.

Conta che con la sua lente riprende in HD l’intera area senza distinzioni. Infatti non ha importanza se c’è luce o è buio visto che tra le sue funzioni non manca la visione notturna.

Con rilevatore di movimento che ti fa ricevere una notifica immediata sullo smartphone se qualcuno entra in casa, non corri rischi. Conta che la sorveglianza avviene 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per non correre rischi.

In più, il sistema è completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per gestirlo un po’ come vuoi.

Se tutto questo non ti basta, concludo col dirti che puoi memorizzare anche i volti di amici e parenti così da non ricevere eventuali notifiche.

