Black Friday di Amazon: giù del 47% il Chromebook di ASUS (-180€)

La settimana del Black Friday ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottimo Chromebook ASUS da 14″, questa volta protagonista di una incredibile offerta su Amazon che lo vede crollare di prezzo in modo vertiginoso. Infatti, complice un esagerato sconto del 47% che ti permette di risparmiare ben 180€ sul prezzo di vendita standard, il notebook del colosso hi-tech costa appena 199€.

Leggero, comoda da utilizzare e con un mix perfetto di componenti hardare, il computer portatile di ASUS ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: è perfetto per navigare in rete, chattare con gli amici, lavorare, studiare, guardare video, ascoltare musica e molto altro ancora.

Sconto sbalorditivo su Amazon per il Chromebook di ASUS da 14″

Nonostante il prezzo super economico, il Chromebook di ASUS monta un bel pannello da 14 pollici ad altissima risoluzione con una singolare cerniera che ti permette di inclinarlo di ben 180° per facilitare la condivisione del lavoro con chi ti sta difronte. Sotto il cofano, inoltre, trova posto un validissimo processore sapientemente ottimizzato per garantirti rapidità di utilizzo e una buona autonomia, mentre il sistema operativo Chrome OS ti mette a disposizione l’intera gamma di servizi web di Google anche in modalità offline.

Il tutto è poi condito da una batteria di nuova generazione che ti assicura fino a 12 ore di utilizzo ininterrotto anche alla estrema ottimizzazione del sistema operativo di Google.

Insomma, cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon che ti permette di risparmiare ben 180€ sul classico prezzo di vendita con l’incredibile sconto del 47%. Se lo metti subito nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza spese di spedizioni extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.