Black Friday e Cyber Monday: come evitare le truffe online

Domani inizierà ufficialmente il Black Friday di Amazon e a breve partirà anche il Cyber Monday. Si tratta di due occasioni molto importanti e ghiotte conosciute da tutti gli amanti dello shopping online. Se è vero che in questi e nei prossimi giorni puoi davvero risparmiare, è altrettanto vero che il rischio è quello di cadere vittima delle truffe online.

I cybercriminali sanno quanto in queste occasioni gli utenti siano più attenti ad acquistare vere e proprie promozioni che riconoscere un raggiro truffaldino. Per questo si concentrano durante tali periodi realizzando la qualsiasi per rubare dati personali, dettagli bancari, informazioni sensibili, account e anche denaro agli utenti del Web.

Perciò quest’anno non farti cogliere impreparato e attiva tutte quelle strategie necessarie per evitare di cadere vittima di queste pericolose truffe online che sfruttano il Black Friday e il Cyber Monday. Cosa ti serve? Fondamentalmente due cose: occhi ben aperti, mettendo in pratica alcuni consigli utili, e un’arma potente di difesa.

Se acquisti online, ti piace navigare in internet, utilizzi regolarmente Home Banking e app bancarie allora devi affidarti a un sistema di sicurezza infallibile che ti protegga da qualsiasi minaccia online. La soluzione ideale è Bitdefender Total Security che, oltre a un potente antivirus, include anche protezione da attacchi phishing e smishing e una VPN per navigare in totale anonimato.

Black Friday e Cyber Monday: alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese

Oltre a dotarti di un sistema antivirus completo, come Bitdefender ad esempio, dicevamo quanto sia importante tenere gli occhi aperti. In sostanza, soprattutto durante periodi concitanti come Black Friday e Cyber Monday devi prestare la massima attenzione a ciò che fai e ai siti internet ed e-commerce che visiti.

Spesso i cybercriminali realizzano vere e proprie pagine fake che sono l’esatto clone di quelle originali. Tu pensi di acquistare su un noto negozio online, ma in realtà stai regalando i tuoi soldi a dei truffatori. Per evitare questo verifica sempre l’URL del sito. Di solito se si tratta di una pagina fraudolenta inizia con “http://” e non con “https://”.

Altro aspetto fondamentale è evitare di cliccare su link di dubbia provenienza. Quando ricevi email dove l’offerta sembra “troppo bella per essere vera” dietro potrebbe nascondersi un attacco di phishing. Perciò evita di indirizzarti su quella promozione direttamente dalla mail che hai ricevuto, ma digita personalmente l’indirizzo di quell’e-commerce e verifica la disponibilità dell’offerta.

Prediligi sempre siti e-commerce conosciuti e consolidati sul mercato come Amazon, eBay, Zalando e altri di cui tutti parlano. Se vuoi avere un ampio spettro delle offerte disponibili, per non perderne nemmeno una, segui alcuni canali sicuri. Ad esempio su Telegram c’è quello di Telefonino.net dove ogni giorni hai modo di accedere a un mondo di promozioni.

Infine, come dicevamo prima, fornisci i tuoi dispositivi di una protezione adeguata contro le minacce online. Bitdefender Total Security è un’ottima soluzione, anche di prezzo, che garantisce la migliore difesa contro qualsiasi attacco malevolo legato anche a Black Friday e Cyber Monday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.