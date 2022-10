Black Friday con AtlasVPN? 85% di sconto e un gradito regalo

Siamo ormai in pieno autunno e, come ogni anno, si avvicina il tanto atteso periodo del Black Friday.

In tal senso, chi sta cercando una VPN può usufruire di un’offerta senza precedenti. La promozione di AtlasVPN, noto provider del settore, prevede lo sconto dell’85% per chi sottoscrive il piano biennale.

Se questa sostanziosa riduzione di prezzo non bastasse, con lo stesso abbonamento vengono regalati anche 6 mesi GRATIS. Di fatto, si tratta l’offerta più vantaggiosa legata ad AtlasVPN a livello annuale.

Al di là del fattore economico, ciò che rende questa promozione così interessante è il valore della VPN in questione. Stiamo parlando di un servizio che offre diversi vantaggi, come testimoniano i tantissimi clienti sparsi un po’ in tutto il mondo.

Con il Black Friday AtlasVPN regala 6 mesi GRATIS ai suoi clienti

AtlasVPN è una piattaforma costituita da più di 750 server ultra-veloci il che, abbinato all’ottimizzazione in ottica riproduzione filmati in 4K rende tale provider ideale per chi ama seguire eventi in streaming.

A ciò si aggiunge una soluzione come il protocollo WireGuard, che pur proteggendo la connessione da tentativi di intromissione hacker e attacchi simili, non la appesantisce e rende fluida qualunque riproduzione video.

AtlasVPN ha la caratteristica di consentire, con un singolo account, di proteggere un numero potenzialmente infinito di dispositivi. Un vantaggio non da poco per famiglie numerose o gruppi di amici, che possono così condividere il servizio.

Sotto questo punto di vista poi, va sottolineato come la VPN offre app specifiche per Windows, Linux e Mac, così come per l’ambiente mobile (sia iOS che Android) per poi arrivare a proporre soluzioni specifiche anche in ottica Android TV e simili.

Utility come l’adblocker integrato e il sistema di protezione della posta elettronica sono dei plus lato sicurezza da non sottovalutare, soprattutto se abbinati a un servizio di supporto efficiente e disponibile 24 ore su 24.

