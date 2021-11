Black Friday Amazon: Xiaomi 11 Lite 5G NE crolla a picco a 299€

Bello, potente, leggero, unico: è Xiaomi 11 Lite 5G NE. In occasione del Black Friday Amazon fai un ottimo affare lo porti a casa a 299,90€ invece di 399,90€. Un risparmio importante, che porta il prezzo del device al suo minimo storico. Completa rapidamente l'ordine per averlo con spedizioni rapide e gratis: scorte in esaurimento.

Black Friday Amazon: Xiaomi 11 Lite 5G NE è in forte sconto

Uno smartphone potente e completo, oltre ad essere molto curato sotto il profilo estetico. Supporto al 5G, grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 778G, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Il panello è un ampio display da 6,55″ di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e refresh rate di 90Hz. Sul posteriore, un comparto fotografico composto da 3 sensori, con il primo che si spinge fino a 64MP.

L'autonomia energetica è garantita dall'ampia batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida. Un terminale Android che, con queste caratteristiche, ben si presta a qualsiasi attività: dalla navigazione su Internet al gaming più pesante, potrai contare su di lui in ogni circostanza.

Un device, Xiaomi 11 Lite 5G NE, che a questo prezzo è il miglior compromesso fra qualità e prezzo del Black Friday Amazon 2021. Non perdere l'occasione di approfittarne: completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 299,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.