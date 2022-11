Black Friday Amazon: tutti gli smartphone Realme in offerta

Realme è senza ombra di dubbio uno dei maggiori brand di smartphone più in rapida crescita sul mercato internazionale, motivo per cui il Black Friday di Amazon rappresenta la migliore occasione per puntare su un nuovo device. Accomunati da un grande senso del pratico e da un design curato e giovanile, in questo articolo abbiamo selezionato cinque smartphone Realme in sconto su Amazon in occasione del Black Friday.

Indipendentemente dal device scelto, che sia economico o costoso, hai la certezza di mettere le mani su dispositivi assolutamente in grado di soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Realme Narzo 50A Prime

Realme Narzo 50A Prime potremmo definirlo come uno smartphone che va dritto al sodo, a maggior ragione in queste giornate di sconto dove costa davvero pochissimo. Realizzato con materiali di buon livello e con un bel design, il device del colosso cinese monta un bel display Full HD+ da 6.6 pollici ideale per guardare contenuti video ad alta risoluzione, un processore octa core di buon livello e un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Puoi acquistare lo smartphone Realme a questo link di Amazon in offerta ad appena 128€.

Realme Narzo 50 5G

Salendo leggermente di prezzo è quasi impossibile non prendere in considerazione il buon Realme Narzo 50 5G, uno tra gli smartphone Android più economici del momento a montare un modulo 5G per navigare a velocità massima in rete. Con un bellissimo display ultra fluido a 90 Hz e un potentissimo processore octa core per avviare in un istante tutte le app che vuoi, il telefono del colosso hi-tech monta una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Inoltre, sul retro un modulo fotografico doppio ti stupirà con scatti ad alta risoluzione e video molto belli.

Puoi acquistare lo smartphone Realme a questo link di Amazon in offerta ad appena 179€.

Realme 9 Pro 5G

Con il modello Realme 9 Pro 5G entriamo a tutti gli effetti all’interno degli smartphone di fascia media che ti assicurano un’esperienza di utilizzo simile a quella di un top di gamma. Il merito non è solo di un mix perfetto di materiali che gli conferisce un look & feel mozzafiato, ma anche di un comparto hardware di tutto rispetto. Frontalmente è presente un bellissimo pannello AMOLED ultra smooth a 120 Hz per animazioni sempre fluidissime, sotto il cofano un potentissimo processore octa core fa scattare Android senza mai un tentennamento e sul retro un modulo triplo si spinge fino a 64 MP di risoluzione per foto e video che ti lasceranno sempre senza fiato.

Puoi acquistare lo smartphone Realme a questo link di Amazon in offerta ad appena 259€.

Realme GT 2 5G

Se il tuo obiettivo è quello di sfruttare il Black Friday per mettere le mani su un vero top di gamma di Realme, beh con il modello Realme GT 2 5G hai fatto centro. Non solo costa finalmente pochissimo, ma ha tutto ciò di cui hai bisogno per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top e senza mai una sbavatura. Il bellissimo display AMOLED ti lascia spiazzato per la sua eccellente calibrazione dei colori, mentre il super processore octa core di Qualcomm è un fulmine in termini di velocità. La batteria ad alte prestazioni gode della presenza della tecnologia di ricarica da 65W che ti garantisce il 50% di ricarica in meno di 10 minuti, mentre sul retro un fotografico triplo non teme rivali con nessuno.

Puoi acquistare lo smartphone Realme a questo link di Amazon in offerta ad appena 379€.

Realme GT 2 Pro 5G

Sei pronto per un’esperienza di utilizzo che non ha assolutamente eguali con nessun altro smartphone Android in questa fascia di prezzo? L’ottimo Realme GT 2 Pro 5G è la risposta definitiva alle tue richieste per quanto riguardare un telefono di design, bello, veloce, potente e con una fotocamera di livello premium. Sotto il cofano il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 fa letteralmente volare Android, la batteria si ricarica in un lampo con la ricarica rapida a 65W e sul retro la fotocamera tripla scatta foto che ti meraviglieranno per la ricchezza di dettagli.

Puoi acquistare lo smartphone Realme a questo link di Amazon in offerta ad appena 699€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.