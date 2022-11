Black Friday Amazon: gli smartwatch Garmin in offerta

Sei alla ricerca di uno smartwatch di altissimo livello? Allora stai sicuramente pensando a un Garmin. Ed ecco perché abbiamo pensato di segnalarti questi 4 modelli in offerta su Amazon durante il Black Friday. Ovviamente le offerte sono sempre limitate alla disponibilità, quindi appena adocchi qualcosa di tuo interesse, mettilo subito nel carrello. Passiamo quindi in rassegna la nostra lista.

Black Friday Amazon: i 4 migliori Garmin a prezzo wow

Partiamo subito col botto perché in questa lista abbiamo il fantastico Forerunner 245. Praticamente un personal Trainer al polso. GPS integrato con funzioni di allenamento avanzate e tantissime attività sportive preinstallate. Lo puoi avere a soli 169,90 euro, invece che 299,99 euro.

Quindi ti segnaliamo il Venu Sq Music. Display da 1,3 pollici quadrato dove potrai caricare le tue canzoni preferite o ascoltare le tue playlist in streaming, il tutto senza usare lo smartphone. Mettilo subito nel tuo carrello a soli 174,90 euro, anziché 249,99 euro.

Il terzo modello è Instinct Solar. Smartwatch estremamente robusto che può andare sott’acqua fino a 100 metri. Super batteria, che grazie alla luce del sole, può durare fino a 54 giorni con una sola ricarica. Sconto pazzesco di 200 euro e lo puoi avere a soli 199,90 euro, invece che 399,99 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine e portiamo alla tua attenzione Fenix 6X Pro. Un mostro al tuo polso con oltre 30 app precaricate per fare sport e fitness. Sensore cardio integrato e puoi caricare la musica fino a 32GB. Questa offerta rappresenta la più folle in termini di sconto. Acquistalo su Amazon a soli 399,90 euro, anziché 649,99 euro.

Ora non ti resta, se non lo hai già fatto, di scegliere il tuo smartwatch Garmin e approfittare di queste offerte del Black Friday. Ricorda anche che grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.