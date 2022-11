Black Friday Amazon: smartphone top di gamma in offerta

Se desiderate uno smartphone top di gamma ma non sapete cosa acquistare, ci pensiamo noi a suggerirvi quattro splendidi modelli di ultima generazione che si trovano in super sconto su Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Preparatevi, perché ce ne sono per tutti i gusti.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che sono tutti spediti da Amazon e questo vi assicura consegne veloci e sempre gratuite, ma ancora; possibilità di godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, possibilità di rateizzazione del pagamento con Cofidis o con un sistema interno e non solo. Andiamo ora con ordine e scopriamoli tutti.

Smartphone top di gamma: quale scegliere?

In primo luogo vi riportiamo un pieghevole, così per rompere il ghiaccio. Stiamo parlando del clamshell più apprezzato di sempre, il Galaxy Z Flip di Samsung giunto alla sua quarta iterazione. Oggi è in sconto a soli 899,90€ nella versione da 8+128 GB. Piccolo, compatto, che si piega e con un SoC premium a bordo, lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Andiamo ora ad un device di casa Apple; il migliore per rapporto qualità-prezzo non è l’iPhone 14, ma l’iPhone 13 che costa solo 799,00€ con spese di spedizione gratuite. Inutile dirvi che è quasi identico al nuovo modello ma costa decisamente molto, molto meno. A questo prezzo è disponibile in colorazione verde e con 128 GB di memoria.

OnePlus 10 Pro invece si trova a soli 719,00€. Ha le fotocamere cosviluppate da Hasselblad e vanta specifiche da urlo, a partire dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 al pannello super risoluto per non dimenticare la batteria che si ricarica in un lampo.

Arriviamo ad un fuoriclasse unico nel suo genere. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G con S Pen integrata: può essere vostro con soli 869,90€ nella colorazione nera e con ben 128 GB di memoria interna. Il caricatore è incluso nella confezione.

Quale sarà la vostra scelta? Sappiate che ci sono molti altri prodotti che non abbiamo inserito qui ma che stiamo portando come singole offerte su Telefonino.net. Vi invitiamo a controllare il nostro sito e il canale di Telegram per non perdere le promozioni di questi giorni.

