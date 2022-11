Black Friday Amazon: tutti gli smartphone Nokia in offerta

Vuoi sapere quali sono i migliori smartphone Nokia in offerta su Amazon? Allora seguici in questa lista che abbiamo selezionato per non perderti il meglio del Black Friday. Prima di partire ti ricordo che, come tutte le offerte, anche queste sono soggette alle scorte disponibili, quindi se c’è qualcosa che t’interessa, non perdere tempo e acquistalo subito.

Black Friday Amazon: i 5 smartphone Nokia in super sconto

Se hai bisogno di uno smartphone da battaglia che possa comunque garantirti delle buone prestazioni devi assolutamente avere il C2 2nd Edition. Dispay da 5,7 pollici, 4GB di RAM e 32GB di memoria. Il prezzo praticamente è azzerato. Lo puoi avere a soli 89,90 euro, invece che 109,99 euro.

Come secondo modello in offerta troviamo il C31, un altro smartphone da battaglia, con qualcosa in più. Oltre allo schermo più grande, da 6,74 pollici, ha un’ottima batteria e una tripla fotocamera da 13MP ed è Dual SIM. È tuo a soli 129,99 euro, anziché 159,99 euro.

Usciamo quindi dal range degli smartphone entry level con il G21 da 128GB e 4GB di RAM. Ottimo display dal 6,5 pollici a 90Hz HD+, ricarica rapida e anche lui Dual SIM. Acquistalo a soli 159,90 euro, invece che 199,99 euro.

Il quarto modello che ti segnaliamo è l’X10. Qui saliamo decisamente di livello, infatti possiede la tecnologia 5G, ben 6GB di RAM e 64GB di memoria. Display da 6,67 pollici FHD+ e fotocamera principale da 48MP. Mettilo nel tuo carrello a soli 199 euro, anziché249,99 euro.

Per ultimo abbiamo tenuto il pezzo forte, stiamo parlando dell’X20 da 128GB e 8GB di RAM. Quadrupla fotocamera da 64MP spettacolare che ottimizza le foto e i video anche quando c’è poca luce. Batteria che dura fino a due giorni e possibilità d’inserire due SIM. Lo puoi avere a soli 289 euro, invece che 399,99 euro.

Siamo certi che adesso hai le idee più chiare sugli smartphone Nokia che sono in offerta in questi giorni di Black Friday. Ti ricordiamo infine che grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutta la nazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.