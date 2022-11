Black Friday Amazon: le migliori SmarTV LG in offerta

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo: è partito il Black Friday di Amazon con a seguito tantissime offerte su migliaia di prodotti, ma in questo articolo andremo a occuparti delle migliori offerte per quanto riguarda le smart TV LG. Il colosso sudcoreano è uno dei maggiori prodottori al mondo di televisioni, il che rende più che scontato andare alla ricerca di quali siano i migliori modelli da acquistare proprio in occasione della settimana del Black Friday.

Abbiamo deciso di prendere in considerazione diversi prodotti prendendo in considerazione le caratteristiche del pannello, il design, le tecnologie impiegate e ovviamente il prezzo scontato. A tal proposito, le smart TV LG sono elencate in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso.

Smart TV LG UHD da 43″

Il primo modello di smart TV che ti consigliamo di prendere in considerazione è quello che viene definito da molti come il modello più valido per chi vuole massimizzare la resa spendendo poco. Il pannello da 43 pollici è a risoluzione UHD 4K e integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 per guardare tutti i canali sul digitale terrestre, monta un potente processore di quinta generazione in grado di regolare in tempo reale la luminosità e ti mette a disposizione tantissime piattaforme di streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN, eccetera) per guardare serie TV e film.

Puoi acquistare la smart TV in offerta a questo link ad appena 299€.

Smart TV LG UHD 4K da 55″

Salendo leggermente di prezzo è impossibile non consigliarti questa smart TV LG con display UHD 4K da 55″. Oltre a essere completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la smart home (e non solo) direttamente con la tua voce, il modello in questione è anche dotato di tecnologie di nuova generazione. Due in particolare meritano una menzione speciale: AI Picture e Sound Pro, due funzionalità esclusive che migliorando tantissimo la qualità e i dettagli delle immagini e ti assicurano un ascolto eccellente. Inoltre, la smart TV è anche perfettamente in grado di assicurarti un’esperienza da gaming di alto livello a 120 FPS.

Puoi acquistare la smart TV in offerta a questo link ad appena 599€.

Smart TV LG UHD 4K OLED da 48″

Con questo modello si inizia a fare sul serio per davvero, non che gli altri siano da meno. In questo caso troviamo per la prima volta l’utilizzo della tecnologia OLED, l’unica in grado di rappresentare a schermo colori scuri profondi e avvolgenti. Il prezzo di un certo livello è dato anche dalla presenza di moltissime tecnologie pensate per migliorare la qualità video e audio, tra cui: Dolby Vision, Dolby Atmos e anche Filmmaker Mode. Il design

Puoi acquistare la smart TV in offerta a questo link ad appena 749€.

Smart TV LG OLED UHD 4K Da 65″

Etichettata da molti come la smart TV LG che più si avvicina a un cinema in salotto, il modello in questione monta un super display OLED UHD 4K da ben 65″. Evidentemente indicata per ambienti spaziosi, la televisione del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza visiva mozzafiato. Il design è evidentemente di livello premium, così come le numerose tecnologie (Dolby Vision, Dolby Atmos, webOS 22, eccetera) per offrirti sempre il massimo in ogni momento della giornata.

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta a questo link di Amazon ad appena 1499€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.