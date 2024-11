Black Friday Amazon in anticipo: maxi sconto sullo smartwatch Amazfit (-47%)

Tra le offerte Black Friday in Anticipo di Amazon sbuca uno sconto davvero da non perdere sullo smartwatch Amazfit: grazie ad un risparmio del 47% rispetto al prezzo più basso recente puoi pagarlo soltanto 99,90 euro nvece di 189,90. Una super occasione per portarti a casa un orologio intelligente per fitness, salute e notifiche dal tuo smartphone.

Smartwatch Amazfit: ideale per salute e fitness

Questo smartwatch è semplicemente perfetto per avere un design elegante e funzioni avanzate: è ultra sottile e leggero, con 25 grammi di peso e uno spessore di 9,9mm che ospita un display AMOLED HD da 1,75 pollici luminoso e facile da leggere in qualsiasi condizione di luce.

L’orologio è dotato della tecnologia MaxTrack GPS dual-band che garantisce un tracciamento impecabile anche in ambienti complessi come città e boschi. E con Zepp Coach, l’allenatore basato sull’intelligenza artificiale, avrai piani di allenamento personalizzati e adattati ai tuoi obiettivi e al tuo livello.

Tra le altre cose ecco la navigazione avanzata funzionante anche con mappe offline e il sensore BioTracker PPG che monitora costantemente la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il livello di stress e il sonno con dati affidabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un mix strepitoso di stile, funzionalità e tecnologie di ultima generazione: acquista lo smartwatch Amazfit in sconto a soli 99,90 euro.