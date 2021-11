Black Friday Amazon: 10 cose utili che puoi comprare a meno di 10€

Il Black Friday Amazon è anche tecnologia, ma non solo questo. Le offerte sono spalmate su migliaia (se non milioni) di prodotti. Tante fasce di prezzo, diversi gradi di utilità. Oltre agli sfizi, puoi acquistare cose davvero utili, ora più economiche che mai. Ne ho selezionate 10 che secondo me vanno assolutamente valutate.

Black Friday Amazon: 10 cose a meno di 10€

Sono il classico tipo che compra su internet anche le scorte di carta igienica (non scherzo, proprio ora è in sconto). Quindi sono sempre attenta alle occasioni del momento e ho anche più di qualche abbonamento “iscriviti e risparmia” attivo. Ecco perché conosco bene il potenziale di Amazon per quello che riguarda le occasioni su prodotti a basso costo, di reale utilità. Nella mia top ten del momento, puoi trovare di tutto, letteralmente. Un solo comune denominatore: bando agli sfizi, sono cose utili, per vari scopi. Eccole:

Saponetta d'acciaio: un mai più senza, che usi per lavare le mani e fa sparire i cattivi odori, a 6,99€; Gel per pulire le parti interne dell'auto, come ad esempio le odiose griglie dell'aria condizionata, a 7,12€; vaporiera da microonde (versione grande, da 4 litri): non ne apprezzi il potenziale finché non la provi; cuoci fino a 2 pietanze in contemporanea, la prendi a 9,99€; Garnier SkinActiv: trattamento 3 in 1 anti punti neri, la confezione da 2 è in sconto a 6,80€; multi cavo di ricarica 3 in 1, in nylon robusto; lungo 1,2 metri ha tutte le uscite che servono (USB C, tipo C e Lightning) a 5€ appena; mega pacco da 40 batterie alcaline AA marca Amazon Basics a 9,99€; Glade: diffusore di aromi con olii essenziali, kit con una base e ben 3 ricariche, a 7,29€; 20 Mascherine FFP2 Nere certificate CE a 7,49€ (0,37€ l'una); Vileda Scopa Multi Gomma: non troverai una scopa che pulisce meglio, soprattutto se hai animali in casa, manna dal cielo a 9,99€; Tenda A9 Ripetitore Wifi Wireless 300 Mb/s a 9,74€.

Queste si che sono tutte cose utili, che prendi a buon prezzo e utilizzi senza il senso di colpa di aver speso troppo. Ricorda: sono tutte offerte del Black Friday Amazon, se cliccando il prezzo non corrisponde, allora la promozione è già finita.