Black Friday: 3 trucchi per ottenere tantissimi buoni Amazon

Il periodo è ottimo per dedicarsi a quegli acquisti lasciati in stand by in attesa proprio dell'evento più atteso dell'anno. Sono infatti tantissime le offerte disponibili online grazie al Black Friday 2021. Ma perché pagare di più quando è possibile scontarle ulteriormente seguendo alcuni pratici consigli? Scopriamo insieme 3 trucchi che vi faranno ottenere tantissimi buoni Amazon da utilizzare per i vostri acquisti online nel suo negozio virtuale. Ecco tutti i dettagli.

3 modi per ottenere buoni Amazon da utilizzare durante il Black Friday

Stiamo già provando personalmente quanto siano pazzi quest'anno i prezzi del Black Friday. Ogni giorno scopriamo sempre nuove offerte davvero imperdibili con prodotti eccezionali. Insomma, occasioni proprio da non perdere. Ma perché non scontare ulteriormente i prezzi già scontati grazie a tanti buoni Amazon? Ottenerli è molto semplice, l'importante è seguire le nostre istruzioni che sono poi 3. Ovviamente potete sfruttarle voi, ma anche la vostra famiglia così da ottenerne di più.

Una possibilità deriva dall'utilizzare per la prima volta Amazon Photos. Si tratta di un'app che offre il servizio cloud di Amazon dedicato a foto e video che avete sul vostro dispositivo. Tra l'altro si è da poco rinnovata in una veste grafica bellissima e con funzionalità incredibili. L'abbonamento al servizio Amazon Prime offre uno spazio di archiviazione illimitato. Ottenere un buono Amazon da utilizzare per il Black Friday è semplice. Scaricate l'app disponibile sia per Android che iOS e attivate il backup automatico delle foto. Riceverete entro pochi giorni una email con un credito di 10 euro da utilizzare per un acquisto sulla piattaforma.

Un altro modo per ottenere un buono Amazon è scaricare l'applicazione dedicata, qualora non l'abbiate mai utilizzata. Fino al 4 gennaio 2022 avrete così l'opportunità di ricevere un credito di 15 euro da spendere proprio in questo periodo. Scontando ulteriormente i prodotti in offerta per il Black Friday potrete godere di ulteriori vantaggi. Una volta scaricata dagli store ufficiali troverete all'interno dell'app un banner che vi darà diritto a ricevere questo buono sconto.

Infine, siccome Amazon ci tiene a far provare ai suoi clienti il servizio Amazon Locker, entro il 31 dicembre ritirando per la prima volta un prodotto ordinato in occasione del Black Friday in un punto di ritiro disponibile, otterrete un buono sconto di 10 euro. Ricordatevi però di inserire il codice promozionale “10PRENDI“.