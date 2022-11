Black Friday 2022: i 10 migliori smartphone economici sotto i 200 euro

Il Black Friday su Amazon ha preso ufficialmente il via, mettendo al servizio dei consumatori ghiotte opportunità d’acquisto in relazione al mondo degli smartphone. Oggi ci soffermeremo sui migliori telefoni che, in virtù degli sconti applicati, avrai la possibilità di mettere nel carrello con una spesa inferiore ai 200 euro.

Ti ricordiamo che le offerte dell’Amazon Black Friday sono agli sgoccioli. Questo è il momento giusto per portare a casa il tuo nuovo smartphone al prezzo più basso di sempre ma devi fare in fretta perché i modelli disponibili termineranno da un momento all’altro: sarebbe un vero peccato non approfittarne.

Samsung Galaxy M13

Ampio display da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50 MP e batteria da 5000 mAh.

Acquista Samsung Galaxy M13 con soli 159,90 euro (invece di 219,90 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 27%).

Smartphone Realme 9

Schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, ‎90 Hz e 2400 x 1080 pixel. 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Snapdragon 680, foto a 108 MP e batteria da 5000 mAh.

Ordina Realme 9 con appena 199,99 euro (invece di 279,99 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 29%).

Smartphone OPPO A76

Display HD+ con diagonale da 6,56 pollici, 4 GB di RAM e 128 GB di ROM (espandibili fino ad 1 TB), doppia fotocamera da 13 MP, sensore NFC, batteria da 5000 mAh.

Metti nel carrello OPPO A76 con soli 157,99 euro (invece di 199,99 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 21%).

Smartphone Nokia G21

Display da 6,5 pollici a 90 Hz e risoluzione HD+, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, Dual Sim, tripla fotocamera da 50 MP e batteria da 5050 mAh.

Acquista Nokia G21 con soli 159,90 euro (invece di 199,99 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 20%).

Realme Narzo 50 5G

Schermo da 6,6 pollici, 90 Hz e ‎2408 x 1080 pixel. Configurazione di memoria da 6 + 128 GB. Ricarica rapida a 33W, batteria da 5000 mAh. NFC, Dual Sim e foto a 48 MP.

Ordina Realme Narzo 50 5G con appena 179,99 euro (invece di 245,62 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 27%).

TCL 305i

Pannello da 6,52 pollici con risoluzione HD+. 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Dual Sim e doppia camera posteriore per foto a 13 MP. Batteria da 4000 mAh.

Metti nel carrello TCL 305i con soli 93,50 euro (invece di 119,90 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 22%).

Blackview BV4900 Pro

Smartphone rugged con display da 5,7 pollici e risoluzione HD+, 7GB di RAM e 64GB di memoria interna, sensore fotografico da 13 MP e batteria da 5580 mAh.

Acquista Blackview BV4900 Pro con soli 135,99 euro (invece di 159,99 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 15%).

Smartphone POCO M5

Schermo da 6,58 pollici, ‎90 Hz e FullHD+. 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Helio G99, foto a 50 MP, NFC e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Ordina POCO M5 con appena 149,90 euro (invece di 189,90 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 21%).

Nokia X10 5G

Display FullHD+ con diagonale da 6,67 pollici, 6 GB di memoria RAM e 64 GB di ROM, quad camera da 48 MP, Dual Sim, connettività 5G, batteria da 4470 mAh.

Metti nel carrello Nokia X10 con soli 199 euro (invece di 249,99 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 20%).

Xiaomi Redmi 9A

Pannello frontale da 6,53 pollici con risoluzione HD+, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, foto a 13 MP, Dual Sim, processore octa-core e batteria da 5000 mAh.

Acquista Xiaomi Redmi 9A con soli 84,90 euro (invece di 119,90 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 29%).

Scegli lo smartphone che più gradisci tra le unità appena descritte e porta a termine un vero affare grazie alle offerte dell’Amazon Black Friday.

