Black Friday Amazon: smartphone Samsung di fascia media in offerta

Il Black Friday in corso su Amazon rappresenta la migliore opportunità nel caso in cui fossi alla ricerca di un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Di proposte interessanti da prendere in considerazione ce ne sono davvero molte e, quest’oggi, andremo a soffermarci sugli smartphone Samsung di fascia media.

Per ognuna delle unità considerate è possibile evidenziare qualità tecniche difficilmente apprezzabili su telefoni che la concorrenza offre a prezzi simili. Diamo allora uno sguardo alle occasioni più vantaggiose di questa settimana dell’Amazon Black Friday: occhio perché la disponibilità potrebbe terminare a breve.

Samsung Galaxy A53 5G

Uno degli ultimi e più apprezzati smartphone midrange dall’azienda sudcoreana, degno e più evoluto successore del popolarissimo Samsung Galaxy A52. Lunga durata in fase di utilizzo, scatti fotografici a 64 MP, ampio display FullHD da 6,5 pollici e navigazione su internet in 5G.

Acquista Samsung Galaxy A53 5G con soli 303 euro (invece di 335 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 10%).

Samsung Galaxy A23 5G

Il più economico ma anche il più scontato fra gli smartphone Samsung di fascia media che ti proponiamo oggi. Nonostante la spesa minima, Galaxy A23 5G può contare sulla presenza della connettività 5G, di una potente batteria da 5000 mAh, di 128 GB di memoria interna e di un’ottima fotocamera posteriore da 50 MP.

Ordina Samsung Galaxy A23 5G con appena 219 euro (invece di 349 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 37%).

Samsung Galaxy M53 5G

Da non perdere anche questo Samsung Galaxy M53 5G, la scelta ideale per chi desidera un display enorme dall’ottima risoluzione. Il pannello da 6,7 pollici FullHD+ è uno spettacolo. Spazio e velocità con 128 GB di storage e 6 GB di RAM. Scatti fotografici a 64 MP. Nessun problema di durata grazie alla batteria da 5000 mAh.

Metti nel carrello Samsung Galaxy M53 5G con soli 369 euro (invece di 479 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 23%).

Samsung Galaxy M23 5G

Altro modello che, con una spesa decisamente ridotta, è in grado di offrire qualità tecniche degne di nota e per nulla scontate. Display FullHD+ da 6,6 pollici, 128 GB di memoria interna per dati ed applicazioni, foto a 50 MP, batteria con capacità di 5000 mAh e navigazione su internet alla massima velocità.

Acquista Samsung Galaxy M23 5G con soli 219 euro (invece di 299 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 27%).

Samsung Galaxy M33 5G

Terminiamo con uno smartphone Samsung che conferma alcune tra le specifiche tecniche evidenziate anche nel caso dei precedenti modelli. Schermo FullHD+ da 6,6 pollici, modulo della batteria da 5000 mAh, 128 GB di storage e 6 GB di RAM, quad-camera posteriore con lente da 50 MP.

Porta a casa Samsung Galaxy M33 5G con appena 249 euro (invece di 339 euro) al Black Friday su Amazon (sconto 27%).

Scegli lo smartphone Samsung che preferisci tra le unità appena elencate e realizza il tuo migliore acquisto durante l’Amazon Black Friday.

