Black Friday 2022: Garmin MANIA su Amazon, sconti fino a 280€

Gli smartwatch firmati Garmin sono una garanzia. Se vuoi acquistare dei prodotti perfetti per tenere sotto controllo le tue performance, con questo brand non puoi commettere errori. Tanta è la qualità quanto il prezzo è elevato ma grazie al Black Friday 2022 di Amazon puoi concludere veri e propri affari.

Non ti fare scappare via la tua occasione e scegli il modello che preferisci. Ti ricordo che presto finiranno gli sconti.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Black Friday 2022: i modelli Garmin da non lasciarti scappare

Non ti preoccupare, non dovrai leggere tanto tempo. I modelli Garmin sono pochi ma sono tutti eccezionali. Puoi scegliere quello che più ti convince sia in base alle performance che offre sia in base all’estetica.

Se vuoi avere al polso uno smartwatch che sia bello e indossabile ogni giorno, non puoi perdere di vista Garmin Forerunner 245. Con tante modalità diverse di sporti integrate, ha anche il GPS e una batteria che dura tanto tempo. In più il display è a colori. In vendita su Amazon a soli 159€ con uno sconto del 47%.

Un passo più in alto lo fai con Garmin Fenix 6X PRO, un prodotto unico nel suo genere. Anche lui offre prestazioni a dir poco professionali e integra al suo interno anche funzioni aggiuntive. Ad esempio puoi visualizzare mappe ed effettuare pagamenti contactless. In vendita su Amazon a soli 369€ con uno sconto del 43%.

Pietra miliare del brand è Garmin Forerunner 55, un orologio tanto semplice all’aspetto ma complesso al suo interno. Come un personal trainer al tuo polso, hai piani di allenamento personalizzati e suggerimenti in tempo reale. In vendita su Amazon a soli 139€.

Non devi avere dubbi, io non ti ho elencato tutti i pregi di questi modelli ma sappi che hanno veramente tanto da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.