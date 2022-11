Black Friday 2022: 5 smartphone a prezzo bomba da acquistare oggi

Il Black Friday 2022 non te lo puoi perdere, soprattutto quello su Amazon dove trovi offerte a più non posso. Se hai aspettato il giorno con gli sconti più eccezionali con tanta frenesia, credimi sarai ripagato perché hai davvero tante possibilità a portata di mano.

Oggi parliamo di smartphone e perché elencarti i soliti 5 quando posso farti scoprire dei modelli che potrebbero passare sott’occhio ma sono eccezionali? Con dei prezzi contenuti e dei ribassi da far paura, non te li puoi perdere.

Completa l’acquisto il prima possibile perché potrebbero terminare le scorte e ricorda, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Black Friday 2022: gli smartphone da non sottovalutare

Gli smartphone presenti su Amazon sono tantissimi, ma non ti possono sfuggire questi cinque modelli.

Iniziamo con Samsung Galaxy M52 5G, uno smartphone che naviga alle massime velocità. Con tutto quello che ti serve per un utilizzo più che quotidiano, questo telefono è una bomba che ti soddisfa. In vendita su Amazon a soli 299€ con uno sconto di 99€.

Passiamo poi al Realme 9 che in questa colorazione ti stupisce a prima vista. Con un display ampio e AMOLED puoi gustarti le tue applicazioni preferite come non mai. Fotocamera e batteria all’altezza delle prestazioni. In vendita su Amazon a soli 199€ con uno sconto di 80€.

C’è tempo anche per Motorola Moto G52 che è un prodottino gioiello. Perfetto se vuoi tutto e spendere poco, non ti fa scendere a compromessi. Punto forte? Memoria espandibile e Dual SIM. In vendita su Amazon a soli 187€ con più di 100€ di sconto.

Non poteva mancare OnePlus Nord 2 che con il suo supporto al 5G ti fa correre ovunque tu voglia. Tripla fotocamera e batteria che si ricarica a 65W. 12 GB di RAM e 256 GB di memoria per non avere limiti. In vendita su Amazon a soli 333€ con uno sconto di 166€.

Concludiamo con OPPO Find x5 PRO, sicuramente il più costoso di questa lista ma senza ombra di dubbio, uno smartphone che non ha paura di stupire. Premium sotto tutti i punti di vista, se vuoi puntare al meglio non scegliere altro. In vendita su Amazon a soli 839€ con uno sconto di 460€.

