Black Friday 2021: quando inizia su Amazon e eBay?

Il Black Friday 2021 è alle porte, ma ci si domanda ancora quando inizia ufficialmente. Qual è il giorno in cui ci sarà da fare dei veri e propri affari. In quella data, i giganti del commercio online, come Amazon, eBay, Mediaworld, Euronics, Unieuro e non solo, proporranno prodotti a prezzi ben più scontati del solito.

Per capire quando è il momento di tenersi pronti a strisciare (virtualmente, si intende) la carta di credito è necessario capire innanzitutto quando sarà il “venerdì nero” del 2021.

Black Friday 2021: la data di inizio

Ufficialmente, il giorno previsto per il Black Friday è il 26 novembre 2021. L'ultimo venerdì del prossimo mese, quindi. Tuttavia, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, da parte dei singoli store, a riguardo delle singole iniziative organizzate per il periodo di shopping più folle dell'anno.

Infatti, non è affatto da escludere la possibilità che i giorni di sconti e promozioni siano ben più di uno: le opportunità di fare affari si moltiplicano e, soprattutto, c'è molta meno fretta di trovare il prodotto giusto da comprare.

Subito dopo lo specialissimo evento di shopping, seguirà il Cyber Monday, che si terrà il lunedì successivo (29 novembre). Un'altra occasione in cui si potranno fare affari, soprattutto su prodotti di tecnologia.

La settimana del Black Friday 2021

Non un solo giorno. In realtà, è molto probabile che – considerando queste due date orientative – il momento ideale per comprare i regali di Natale, usufruendo di forti sconti, sarà l'intera settimana che andrà da lunedì 22 a lunedì 29 novembre. In quel periodo, store come Amazon (con la sua pagina delle offerte a tempo), eBay, Mediaworld, Unieuro, Euronics e altri, pulluleranno di occasioni super ghiotte.

A breve, siamo abbastanza certi che arriveranno informazioni ufficiali sulle singole iniziative promozionali e sui vantaggi speciali dei quali si potrà usufruire durante il Black Friday 2021.