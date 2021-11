Black Friday 2021, OFFERTONA: powerbank wireless Charmast (-41%)

Continuano le eccezionali offerte del Black Friday 2021! La powerbank wireless realizzata da Charmast non ti offre solo un'efficiente modalità di ricarica rapida ma, per tutti i device compatibili, ti libera finalmente dall'ingombro dei cavi.

Approfitta della promozione: acquistala ora su Amazon e, con uno sconto folle del 41%, pagherai appena 19,49 euro con un risparmio di oltre 13 euro.

Powerbank wireless Charmast al prezzo più conveniente in assoluto durante il Black Friday 2021

La tecnologia avanzata della batteria ai polimeri di litio consente una ricarica con o senza fili per il tuo smartphone e per tutti i terminali dotati dello standard Qi wireless. Uscita a 10W per Samsung, Huawei ed altri telefoni Android; uscita a 7.5W per iPhone.

Le ventose in nano-silicone assicurano la massima stabilità durante la ricarica, evitando che i tuoi apparecchi con superficie liscia subiscano cadute accidentali. La porta USB-C bidirezionale supporta sia l'entrata e sia l'uscita veloce: potrai ricaricare smartphone e tablet con Power Delivery (PD) e Quick Charge (QC3.0), ben 3 volte più velocemente rispetto a quanto siano in grado di assicurare le altre porte, con una potenza massima di 18W.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello la tua powerbank wireless Charmast: oltre ad un considerevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, la riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.