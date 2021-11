Black Friday 2021, MEGA OFFERTA: auricolari SoundPEATS T2 (-44%)

Continuano le eccezionali offerte del Black Friday 2021! Sei alla ricerca di validi auricolari Bluetooth che sappiano garantirti un'incredibile qualità sonora ed una lunga autonomia? Gli eccellenti SoundPEATS T2 rappresentano ciò di cui hai bisogno e potranno essere tuoi ad un prezzo bomba.

Approfitta della promozione: acquistali ora su Amazon e, con uno sconto folle del 44%, pagherai appena 44,99 euro con un risparmio di ben 35 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS T2 al prezzo più conveniente in assoluto durante il Black Friday 2021

Queste consigliatissime cuffiette si caratterizzano per la presenza di un'unità a bobina mobile da 12 mm, in grado di restituire un suono avvolgente e ricco di dettagli sfruttando la connessione Bluetooth 5.1 MCSync a basso consumo energetico.

Gli auricolari SoundPEATS T2 contano su un'avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore ambientale: una riduzione fino a 30 dB che garantirà sempre la giusta concentrazione. Nessun problema di autonomia: basterà un singolo ciclo di ricarica per utilizzare gli auricolari Bluetooth fino a 10 ore consecutive. Grazie alla pratica custodia di ricarica otterrai fino a 30 ore totali e non dimenticare il sistema di ricarica rapida tramite ingresso USB di tipo C.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS T2: oltre ad un considerevole risparmio di spesa grazie al Black Friday 2021 su Amazon, li riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.