Black Friday 2021 in anticipo con Deebot N8 e N8+: sconto SHOCK

Anticipa il tuo Black Friday 2021 con gli sconti su Ecovacs Deebot N8 ed N8+. Molto più che semplici robot aspirapolvere: questi sono dei veri e propri concentrati di tecnologia, dotati di scansione laser attraverso tecnologia 3D ToF, connessione a Internet, gestione attraverso applicazione, compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home e non solo. Infatti, oltre ad aspirare, sono anche in grado di lavare il pavimento e – il modello Plus – dispone di colonnetta per lo svuotamento automatico della polvere.

Con le promozioni del momento, applicando due codici sconto, puoi spuntare il prezzo migliore dell'anno su questi modelli top di gamma. Il bello è che il tuo affare lo fai direttamente su Amazon. Come? Facilissimo, segui le istruzioni a fine articolo e potrai portare a casa il modello standard a 319€ invece di 399€ mentre quello Plus lo prendi a 509€ invece di 599€. In entrambi i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Black Friday 2021? Con Ecovacs Deebot N8 e N8+ arriva prima

Perché scegliere uno di questi robot, invece di un altro della concorrenza, è presto spiegato. Entrambi godono di un equilibrio fra qualità e prezzo impressionante, difficilmente pareggiabile.

Con una potenza massima di aspirazione di 2300Pa – e un'ottima autonomia energetica – è facile ripulire il pavimento da polvere, sporcizia e detriti solidi, senza fatica. Fa tutto da solo ed evita in modo capillare gli ostacoli: la torretta che spunta sulla parte alta dei dispositivi altro non è che il sistema di scansione laser 3D dei robot. Attraverso la tecnologia TrueMapping 1.0, ogni stanza viene scansionata con estrema precisione ed è proprio questo a garantire spostamenti facilitati all'interno degli ambienti. Addirittura, puoi creare più mappe, se disponi di una casa a più piani.

Ogni sistema di mappatura creato puoi visualizzarlo e gestirlo attraverso la specifica applicazione per Android e iOS. Lo stesso software ti permetterà di organizzare ogni aspetto delle pulizie attraverso questi gioiellini.

Oltre ad aspirare, come anticipato, entrambi i modelli sono dotati di sistema di lavaggio OZMO. Grazie a lui, puoi lavare in modo pratico e veloce il pavimento, senza difficoltà: basta montare lo specifico serbatoio, corredato di panno, e il device si occuperà di aspirare e lavare nello stesso momento. Tramite app puoi anche scegliere fra 4 intensità di lavaggio differenti: ognuna corrisponde a una diversa quantità di acqua rilasciata sul pavimento.

Per finire, oltre a programmare ogni aspetto delle pulizie tramite app, puoi anche gestire i robot sfruttando la voce: basterà collegarli ai tuoi smart speaker (o smart display) equipaggiati con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

A questo punto, è lecito chiedersi cosa cambia fra i due robot. Niente, tranne un dettaglio fondamentale e utilissimo: il modello Plus è dotato di torretta per lo svuotamento automatico della polvere. Quando il dispositivo finisce di pulire, torna alla sua base e – in base alla frequenza che avrai scelto – se è il momento, svuota in automatico il serbatoio attraverso un sistema di “risucchio”.

La polvere passa dal serbatoio del robot a un apposito sacchetto, inserito nella torretta. Tu non dovrai mai toccare la sporcizia con le mani, potrai limitarti a togliere il sacchetto quando è pieno e buttarlo nell'immondizia.

Black Friday 2021 in anticipo: tempo di Ecovacs Deebot N8 e N8+ in gran sconto

Come annunciato in apertura, sfruttando due codici sconto in combinata, risparmi un sacco su entrambi i prodotti e li porti a casa a gran prezzo da Amazon, godendo anche di spedizioni rapide e gratis. Segui semplicemente le istruzioni seguenti.

Ecovacs Deebot N8 (prezzo finale 319€ invece di 399€, l'offerta scade il 6 novembre):

spunta il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “SAVE20EUR”.

Ecovacs Deebot N8+ (prezzo finale 509€ invece di 599€, l'offerta scade il 7 novembre):

spunta il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “SAVE30EUR”.

In entrambi i casi, dovrai essere molto veloce: oltre alla data di scadenza prevista, la promozione è soggetta anche a limitazione del numero di coupon attivabili.