Black Friday 2021: i 5 migliori smartwatch in offerta (sconti fino al 35%)

Il Black Friday 2021 è in pieno svolgimento su Amazon: tante imperdibili offerte da cogliere al volo. In questo articolo andremo a proporvi i 5 migliori smartwatch da acquistare, in virtù dei fortissimi sconti che daranno la possibilità di risparmiare un bel po' di soldini.

Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm)

Uno dei più apprezzati smartwatch in circolazione con a bordo il Chip S3 dual‐core, un eccellente display retina touch con cassa in alluminio e tutte le funzionalità messe a disposizione dal sistema operativo WatchOS 9.

Acquistalo ora su Amazon a 199 euro, con un risparmio di 60 euro (sconto del 23%).

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm)

Stesse potenzialità del modello descritto precedentemente ma in versione più compatta per polsi “meno importanti”. Non mancano il cardiofrequenzimetro ottico e tutti gli altri sensori a supporto dell'attività fisica.

Acquistalo ora su Amazon a 179 euro, con un risparmio di 50 euro (sconto del 22%).

Garmin Fenix 6 PRO (GPS, 47 mm)

Schermo a colori da 1,3 pollici, costruzione solida e resistente all'acqua, comodi pulsanti fisici grazie a cui interagire con tutte le funzionalità disponibili, connettività Bluetooth e batteria che assicura una durata fino a 36 ore.

Acquistalo ora su Amazon a 459,90 euro, con un risparmio di circa 190 euro (sconto del 29%).

TicWatch Pro 3 (GPS)

Design premium e schermo AMOLED da 1,4 pollici per il primo smartwatch sul mercato basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sul sistema a doppio processore Mobvoi, con batteria da 577 mAh che consente fino a 3 giorni di utilizzo.

Acquistalo ora su Amazon a 194,99 euro, con un risparmio di 105 euro (sconto del 35%).

Ticwatch E3 (GPS)

Prodotto consigliatissimo per un monitoraggio avanzato di salute e fitness, con più di 20 modalità di allenamento professionale, display HD da 1,3 pollici, sistema operativo WearOS e certificata impermeabilità con standard IP68.

Acquistalo ora su Amazon a 139,99 euro, con un risparmio di 60 euro (sconto del 30%).

Non lasciarti sfuggire i vantaggiosi sconti del Black Friday 2021 su Amazon per mettere le mani sul tuo smartwatch preferito al prezzo più basso di sempre.