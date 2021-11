Black Friday 2021: i 5 migliori droni in offerta (sconti fino al 34%)

Il Black Friday 2021 è in pieno svolgimento su Amazon: tante imperdibili offerte da cogliere al volo. In questo articolo andremo a proporvi i 5 migliori droni da acquistare, in virtù dei fortissimi sconti che daranno la possibilità di risparmiare fino a 250 euro.

Drone Le-idea

Modello perfetto per utenti alle prime armi: obiettivo 4K UHD con 120° FOV, telecomando per la regolazione dinamica dell'angolo di inclinazione della telecamera da -90° a 0° durante il volo, supporto per schede di memoria fino a 32 GB.

Acquistalo ora su Amazon a 124,94 euro, con un risparmio di oltre 41 euro (sconto del 25%).

Drone SANROCK U52

Videocamera da 1080p integrata con angolo regolabile di 90° e trasmissione FPV in tempo reale. I videoclip vengono salvati automaticamente sulla scheda Micro SD e potrai modificarli o caricarli direttamente sui tuoi social network.

Acquistalo ora su Amazon a 67,98 euro, con un risparmio di oltre 32 euro (sconto del 32%).

Drone Potensic

Sistema GPS integrato, telecamera che consente di registrare video con risoluzione pari a 1080p, obiettivo regolabile e distanza di controllo fino a 300m che ti offre un'esperienza di volo più ampia per un tempo di 10 minuti.

Acquistalo ora su Amazon a 124,49 euro, con un risparmio di oltre 45 euro (sconto del 15% e coupon da 20 euro).

Drone DJI FPV

Il dispositivo può registrare video in 4K a 60fps fino a 120 Mbps, vanta un sistema di trasmissione HD a bassa latenza con immagini in real time anche su distanze fino a 10 km, freno d’emergenza, volo stazionario, luce ausiliaria inferiore e Return to Home (RTH) intelligente.

Acquistalo ora su Amazon a 1.099 euro, con un risparmio di ben 250 euro (sconto del 19%).

Drone DJI Mavic Mini

Peso di appena 249g che gli permette di raggiungere 30 minuti di volo con una carica completa, supporta foto aeree da 12MP e video QHD, telecomando dedicato e trasmissione a bassa latenza fino a 2 km distanza.

Acquistalo ora su Amazon a 329 euro, con un risparmio di ben 170 euro (sconto del 34%).

Non lasciarti sfuggire i vantaggiosi sconti del Black Friday 2021 su Amazon per mettere le mani sul tuo drone preferito al prezzo più basso di sempre.