Black Friday 2021: già sconti FOLLI sui dispositivi Amazon

Per il compleanno di Alexa, su Amazon il Black Friday 2021 arriva in anticipo: un sacco di prodotti smart in gran sconto. Dai un'occhiata alle occasioni più ghiotte, che ti permetteranno di fare affari assurdi, risparmiando fino al 50%.

Black Friday 2021 in anticipo su Amazon

I prodotti del colosso dell'e-commerce sono un vero spettacolo. Soprattutto, quelli pensati per rendere la casa più smart di permettono realmente di farlo, investendo cifre bassissime.

In occasione del compleanno di Alexa, sono diversi i device in gran sconto. Puoi portare a casa un sacco di tecnologia a prezzo bassissimo. Ho suddiviso la selezione delle occasioni più ghiotte in tre categorie.

Speaker e display smart

La migliore interazione con l'assistente vocale Alexa puoi certamente averla con speaker e display smart. Usi la voce per chiedere qualsiasi cosa e anche per gestire la casa smart. Ecco le offerte più rilevanti sugli Echo:

Sistemi per smart TV

Anche se la tua televisione non è nativamente smart, con le chiavette Fire TV Stick, cambi la situazione in un attimo. Basta una porta HDMI perché ti si apra un mondo. In offerta adesso ci sono tutte le soluzioni, dalla più potente (e nuova) alla più economica (e comunque performante). Eccole entrambe:

Nuova Fire TV Max con supporto al WiFi 6 e al 4K a 38,99€ invece di 69,99€;

Fire TV Stick Lite a 18,99€ invece di 29,99€.

Casa smart

Con i brand di Amazon puoi anche portare a casa dispositivi che rendono la casa subito smart e sono particolarmente utili. Il bello è che hanno un prezzo super accessibile e sono tutti di altissima qualità. Ecco quelli che ora sono in sconto al prezzo migliore in assoluto:

Videocamera di sicurezza Blink Mini a 22,99€;

Videocitofono smart Ring con videocamera in alta definizione e un sacco di funzioni: dispositivo più Chime a 79€.

Visto quante occasioni puoi trovare già adesso su Amazon, ancora prima che parti ufficialmente il Black Friday 2021? Approfittante subito però, si tratta di offerte a tempo limitato.