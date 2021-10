Black Friday 2021: con questo Robot aspirapolvere meglio non aspettare (-190€)

Stavi pensando di farti un regalino, vero? Menomale che capiti proprio qui al momento giusto perché su Amazon è andata online una bomba stratosferica: il robot aspirapolvere di Honiture è in super offerta. Attivando il coupon hai un risparmio effettivo di circa 190€, in altre parole un affare da Black Friday 2021. Disponibile a soli 382,65€ te lo porti a casa potendolo pagare a rate con Cofidis.

Fossi in te non me lo lascerei sfuggire, soprattutto perché con questo modello davvero non devi far altro che azionarlo. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Robot aspirapolvere: un lusso per la tua casa

Il robot aspirapolvere di Honiture è un gioiello. Sul mercato ci sono diversi modelli, ma questo in particolare è impossibile da non amare. A parte che ha diverse centinaia di recensioni che lo elogiano, una volta che lo provi non potrai proprio pentirti di averlo acquistato.

Arriva a casa tua con la sua basetta di ricarica che è del tutto speciale dal momento che integra un raccoglitore automatico. In che senso? Ogni volta che il robot torna a caricarsi, viene svuotato in automatico il contenitore della polvere così non dovrai fare altro.

Ancora più straordinario è che è un 2 in 1 ossia aspira e lava per non farti davvero più alzarti un dito in casa. E' dotato di un numero elevato di sensori che lo fanno muovere per casa senza problemi e in più la mappa persino perfettamente quindi sull'applicazione hai la planimetria e imposti le pulizie come meglio credi.

Sono davvero tanti i pregi di questo modello, tra questi ti dico solo che la batteria supporta una pulizia di 20o minuti e una copertura di 400 metri quadrati totali.

Acquista subito il tuo robot aspirapolvere su Amazon a soli 382,65€ attivando il coupon. Lo ordini e lo ricevi a casa in tempi record.