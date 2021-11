Black Friday 2021: BANCARELLA TECH Amazon, tutto meno di 5€

Black Friday 2021 in anticipo su Amazon. La partenza delle occasioni più ghiotte dell'anno è stata anticipata sulla piattaforma di e-commerce. Il momento è perfetto per approfittare di ulteriori promozioni, super nascoste, da vera e propria bancarella. Scegli il tuo gadget preferito, fra tante occasioni a meno di 5€.

Black Friday 2021: bancarella tech Amazon super

Una serie di sfizi tech, che puoi toglierti spendendo pochissimo adesso. Si tratta di prodotti non certamente top di gamma, ma comunque super utili e decisamente interessanti. Scegli il tuo preferito e completa rapidamente l'ordine per approfittarne.

Prodotto 1: dispositivo multiuso per smartphone, che funziona da localizzatore di oggetti, ma anche da pratico telecomando per scattare fotografie senza toccare il device. Lo porti a casa a 4,99€ appena con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “KEL5DVGZ”.

Prodotto 2: un praticissimo caricatore USB con 4 ingressi. Super compatto e portatile, è perfetto per ricaricare in contemporaneamente smartphone e altri dispositivi. Puoi portarlo a casa a 4,05€ appena con spedizioni di appena 1€.

Prodotto 3: un dispositivo utilissimo per portare il Bluetooth dove non c'è. Super semplice da usare, è facile da applicare su diversi dispositivi come l'autoradio oppure una cassa di speaker. Basta solo un ingresso AUX da 3,5 millimetri. Lo porti a casa a 2,60€ con spedizioni di 1€.

Prodotto 4: un particolarissimo telecomando Bluetooth per smartphone. Lo colleghi al tuo device e puoi scattare foto oppure avviare la ripresa di un video senza toccare il tuo dispositivo. Perfetto per un selfie o per una foto di gruppo. Adesso lo porti a casa a 2,74€ appena con spedizioni di 1€.

Prodotto 5: un bellissimo mouse senza fili, con design super accattivante. Dotato di tutto quello che serve, ha i pulsanti rapidi di gestione, la rotellina e anche il tasto per i DPI. In confezione ricevi anche la chiavetta per attaccarlo al PC. Lo porti a casa a 3,50€ con spedizioni di 2€ circa appena.

Prodotto 6: un comodissimo HUB con ben 4 ingressi USB. La cosa interessante è che puoi attivare o disattivare ogni singola porta, all'occorrenza. Lo porti a casa a 3,49€ con spedizioni di appena 1€.

Visto? Non solo Black Friday 2021 anticipato su Amazon. Con le occasioni da bancarella tech il risparmio si moltiplica e puoi toglierti uno sfizio spendendo pochissimo. Approfittane, prima che le promozioni finiscano.