Black Friday 2021 anticipo Amazon: OTTIME smart TV a meno di 300€

Il Black Friday 2021 è partito in anticipo su Amazon. Il momento è perfetto per compare una nuova smart TV spendendo pochissimo. Dai un'occhiata all'elenco di modelli a meno di 300€: sono tutti compatibili con il nuovo digitale DVB T2. In un solo colpo, acquisti la nuova televisione e ti prepari allo switch off. In ogni caso si tratta di prodotti che godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: sono offerte limitate.

Black Friday 2021 su Amazon: smart TV a meno di 300€

Dai 32″ ai 42″, con diverse caratteristiche, ma tutti molto interessanti. Scegli il pannello che rispecchia meglio le tue esigenze e a approfitta adesso delle migliori promozioni:

Visto? Sono solo alcune delle smart TV che puoi trovare a meno di 300€ in occasione del Black Friday 2021, anticipato su Amazon. Dai un'occhiata al catalogo completo per trovare anche altri modelli.