Black Friday 2021 Amazon, digitale DVB T2: 5 decoder sotto 30€

L'anticipo di Black Friday 2021 su Amazon è il momento perfetto per portare a casa a prezzo affare un decoder per il nuovo digitale DVB T2. Dai un'occhiata ai migliori a meno di 30€. Godono tutti di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Black Friday 2021 su Amazon: decoder per il nuovo digitale DVB T2 a meno di 30€

Una carrellata di modelli, con caratteristiche simili, che ti permetteranno di continuare a guardare la TV senza problemi anche dopo che lo switch off sarà completo. Eccoli tutti:

il più compatto: sparisce dietro la TV ed è anche smart perché supporta la riproduzione di file multimediali e la connessione a Internet (chiavetta WiFi non inclusa). Lo prendi a 25,49€ invece di 31,99€;

il più bello esteticamente: EDISION Picco T265+ è super compatto, completo e con un cuore smart (media player e WiFI). Adesso a 29,99€;

il più economico: quello di Leelbox costa davvero poco ed ha tutto quello che serve, incluso il supporto al WiFi e alla riduzione di file multimediali. Lo prendi a 24,74€ invece di 36,99€ (spunta il coupon in pagina);

il più noto: quello di Telystem è certamente fra i modelli più conosciuti proprio a causa del brand; supporta anche il Dolby Audio e fa da media player. Ora lo prendi a 27,90€ invece di 28,90€.

il più “semplice”: questo modello super compatto di Fenner vanta anche la caratteristica di essere fra i più semplici da utilizzare, grazie alla sua interfaccia utente. Dotato di media player e Internet, lo prendi a 28,90€.

Insomma, con meno di 30€ puoi scegliere un decoder che non solo prepara la TV al nuovo digitale DVB T2, ma aggiunge anche nuove funzioni. Non perdere l'occasione di fare il tuo affare migliore, grazie agli sconti per il Black Friday 2021, arrivato in anticipo su Amazon.