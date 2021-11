Black Friday 2021, Amazon: 5 ottimi smartphone a meno di 200€

Quale smartphone comprare a meno di 200€? È la domanda che più spesso mi viene fatta. Non molti modelli validi, in verità. Tuttavia, con il Black Friday, e gli sconti Amazon del momento, è davvero possibile fare ottimi affari in questa fascia di prezzo. Ne ho selezionati 5 che consiglio senza remore e non riservano sorprese.

Black Friday 2021, Amazon: gli smartphone a meno di 200€ da scegliere

Non si può avere la pretesa del top di gamma, questo è certo. Tuttavia, negli anni il mercato si è talmente evoluto che adesso non è più impossibile pensare di coniugare prezzo e prestazioni anche in questa fascia di prezzo. Aumentata l'offerta, adeguata la concorrenza. Ecco quindi che anche Samsung inizia a sfornare, a meno di 200€, dispositivi di tutto rispetto. Dopo aver valutato le offerte, la mia top 5 smartphone economici per questo Amazon Black Friday 2021 è certamente questa:

Samsung Galaxy M12 4/64GB a 139€ invece di 179€ (159€ per il 6/128GB, ancora più interessante e infatti andato a ruba, anche se si può prenotare): alla fine il colosso cinese ha ceduto e ha iniziato a pompare i suoi device di fascia più bassa; qualche compromesso sul display, ma buone prestazioni e una batteria da 5000 mAh; il tutto in un guscio esteticamente accattivante;

Realme 8i 4/64GB a 149€ invece di 199€: uno device che è pronto a rispondere “ce l'ho!” alle richieste degli utenti; ampio display con 120Hz di refresh rate? C'è! Fotocamera super completa, con sensore principale da 50MP? C'è! Batteria enorme? C'è! NFC per i pagamenti? Presente! Insomma, manca niente, nemmeno un buon processore octa core (MediaTek Helio G96);

Realme 8 8/128GB a 189€ invece di 259€: interessante come il modello descritto sopra, ma pensato per chi vuole ancora di più; il display – ad esempio – è un pannello AMOLED; ci sono più RAM e storage interno e la fotocamera è composta da 4 sensori con il principale da 64MP;

Xiaomi Redmi 10 6/64GB a 175€: un device che è la classica ottima risposta a chi è indeciso su cosa gli serve di più da uno smartphone e quindi preferisce non rinunciare a niente; ampio display da 6,5″, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, un sistema di fotocamere a 4 sensori con il principale da 50MP; sotto la scocca, l'affidabile processore Mediatek Helio G88, che lo rende un terminale valido anche per il gaming;

OPPO A74 6/128GB a 198,99€ invece di 299,99€: altro terminale da non sottovalutare assolutamente, che punta molto anche sui dettagli estetici; l'interfaccia utente dei device del colosso cinese piace perché intuitiva e ben studiata, ma a renderlo interessante è altro: sotto la scocca c'è un SoC di Qualcomm, che per qualcuno è una opzione preferibile ai MediaTek (il buon Snapdragon 662), a supporto c'è tanta RAM e molto spazio di archiviazione; la batteria – anche in questo caso da 5000 mAh – è dotata di supporto alla ricarica rapida da ben 33W; a completare il quadro tecnico, sul posteriore il comparto fotografico si fa rispettare: 3 sensori, con il principale da 48MP.



Insomma, per questo Black Friday 2021, su Amazon le occasioni da cogliere al volo – per uno smartphone sotto i 200€ – sono queste, senza alcun dubbio. La mia personalissima top 5, che consiglierei anche ad amici e parenti. Gli sconti sono interessanti perché abbattono parecchio i prezzi, portando in una fascia molto economica dispositivi meritevoli di interesse.