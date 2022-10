Black Friday: 10 mosse per un acquisto online sicuro

Il Black Friday sta per iniziare e con esso tantissime offerte davvero spettacolari. Il risparmio è dietro l’angolo, ma anche le truffe e i pericoli. Perciò è importantissimo prestare molta attenzione per non cadere in spiacevoli trappole che portano a conseguenze infelici.

Ecco perché è indispensabile seguire 10 consigli per un acquisto online sicuro. In questo modo rimarrai protetto e non permetterai a cybercriminali esperti e truffatori del Web di metterti sotto scacco finendo tra le loro braccia. I tuoi dati personali, dettagli bancari e risparmi devono rimanere come in cassaforte.

Per questo, la prima cosa che devi fare è installare una buona VPN. Proprio per questo Black Friday ne trovi una in super offerta. Si tratta di ExpressVPN, la migliore in questo campo. Attivandola su tutti i tuoi dispositivi proteggerai non solo i tuoi acquisti, ma anche la tua navigazione online rimanendo anonimo al 100%.

Usa la testa per risparmiare durante il Black Friday: attento alle truffe online

Con l’arrivo del Black Friday i cybercriminali si sono già preparati con innumerevoli truffe online. Dai siti fraudolenti alle offerte troppo belle per essere vere, il rischio è quello di farsi raggirare per bene cadendo in colossali trappole realizzate ad hoc. Ecco 10 consigli per rendere un acquisto online sicuro e non un vero e proprio incubo.

Scegli un e-commerce di fiducia. Non affidarti a shopping online che non conosci o che non sono diffusi tra gli utenti del Web. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando ci si trova in tempo di Black Friday. Verifica sempre l’URL del sito sul quale vuoi acquistare. Se ti piace un’offerta che hai trovato sul Web o che ti è arrivata tramite email è sempre bene verificare la sicurezza del sito che deve iniziare con “https” anziché “http”. Questo anche quando utilizzi una VPN. Sfrutta sistemi di pagamento online sicuri. Un’ottima soluzione, ad esempio, è PayPal che integra anche un’assicurazione sugli acquisti online in caso la spedizione non arrivi o il rivenditore si rilevi un truffatore. Tra l’altro hai anche altri vantaggi come la possibilità di pagare ordini con importo uguale o superiore ai 30 euro in 3 rate a tasso zero. Non cliccare su link inviati tramite email o chat. Questo è molto pericoloso. Spesso cybercriminali esperti realizzano attacchi di phishing indirizzandoti verso pagine fake che sono l’esatto clone di quelle ufficiali. È sempre meglio affidarsi a siti Web sicuri per acquistare le migliori offerte. Utilizza una carta di credito virtuale. Ormai quasi tutti i conti correnti online ti permettono di creare carte di credito virtuali che poi gestire per un solo acquisto. In questo modo la tua carta di pagamento fisica rimarrà sempre protetta da possibili furti online. Scegli un indirizzo email per gli acquisti online. Può essere una buona abitudine per evitare spam sul tuo indirizzo principale. Inoltre, in questo modo eviti di utilizzare un indirizzo email contenente il tuo nome e cognome. Verifica sempre il rivenditore. Prima di procedere con un acquisto su un e-commerce che non hai mai utilizzato controlla sempre le recensioni certificate. Le puoi trovare su Trustpilot, un ottimo database per conoscere come altri utenti si sono trovati acquistando su un determinato shopping online. Controlla regolarmente l’estratto conto delle tue carte di pagamento. In questo modo puoi verificare se ci sono delle uscite sospette e, nel caso, bloccarle per tempo. Attento alle informazioni che fornisci. A volte dei siti e-commerce potrebbero chiederti date strettamente personali. Fai attenzione a fornirli perché potrebbero nascondersi cybercriminali. Se non si tratta di piattaforme conosciute pensaci due volte prima di compilare dei moduli. Proteggiti con una VPN. Grazie a questi provider la tua navigazione sarà sempre crittografata. Così nessuna minaccia potrà carpire e rubare i tuoi dati durante un acquisto online.

Per il Black Friday EspressVPN ha confezionato una promozione con i fiocchi. Attivala subito approfittando dei 3 mesi gratis che ricevi attivando l’abbonamento annuale in offerta. La tua navigazione sarà al 100% anonima, ottimizzata da server con larghezza di banda illimitata e senza censure.

