Bitdefender Premium Security: provalo gratis per 30 giorni

Oggi non puoi proprio evitare di installare un buon sistema antivirus sui tuoi dispositivi, nemmeno quelli mobili. Infatti, ormai siamo soliti consultare tutto con lo smartphone. Facciamo acquisti, verifichiamo il saldo del nostro conto corrente online, paghiamo con l’account PayPal e tanto altro. Perciò devi affidarti a Bitdefender Premium Security.

Provalo gratis 30 giorni attivando l’abbonamento al suo servizio con soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro. Risparmierai ben 80 euro sul prezzo di listino classico. Ma questo non è un semplice sistema antivirus, è un vero e proprio tool di sicurezza informatica.

Bitdefender è la soluzione adottata dagli esperti in cybersicurezza. Grazie all sue tecnologie più innovative è in grado di predire, prevenire, rilevare e risolvere qualsiasi minaccia informatica, anche la più recente, ovunque tu sia.

Windows, MacOS, Android e iOS saranno sempre protetti con questo speciale software. Non perdere questa occasione. Tanto lo potrai provare gratuitamente senza vincoli. Ma siamo sicuri che non lo abbandonerai più una volta installato sui tuoi dispositivi.

Bitdefender Premium Security: 3 caratteristiche vincenti

Bitdefender Premium Security è forte per 3 caratteristiche vincenti. Infatti, stiamo parlando del miglior sistema antivirus e sicurezza al mondo. Non te ne pentirai una volta che avrai messo nelle sue mani tutti i tuoi dispositivi:

protezione: avrai una protezione multilivello che garantisce sicurezza da tutte le minacce esistenti; prestazioni: i tuoi dispositivi saranno ottimizzati perché reagisce subito alle minacce, ma senza appesantire il sistema operativo e la macchina; privacy: le tue informazioni personali saranno sempre al sicuro grazie alla VPN integrata.

Insomma, con Bitdefender Premium Security sarai sempre un passo avanti a tutti in termini di sicurezza e solidità contro le minacce. Inoltre, il suo sistema integra anche una preziosa difesa specializzata in attacchi phishing e smishing, sempre più diffusi.

Approfitta dello sconto del 57%. Ottieni una prova gratuita di 30 giorni attivando Bitdefender Premium Security a soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.