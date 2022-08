Bitdefender Premium Security: antivirus e VPN inclusa al 57% di sconto

Sconto imperdibile sull’abbonamento annuale a Bitdefender Premium Security, il sistema antivirus che ha tutto ciò che ti serve: la miglior protezione online, una VPN illimitata e Password Manager. Grazie allo sconto del 57% risparmi 80 euro pagando il tutto solo 59,99€ invece di 139,99€. Hai la protezione assicurata per 10 dispositivi per 1 anno: poi decidi se rinnovarlo.

Bitdefender Premium Security: sicurezza online e massima privacy digitale ad un prezzo imperdibile

Abbonandoti adesso a Bitdefender Premium Security ottieni subito l’accesso a:

Un rilevamento imbattibile per fermare anche le minacce online più recenti e sofisticate

Traffico VPN illimitato e protetto per la tua privacy online

illimitato e protetto per la tua privacy online Un Password Manager ricco di funzionalità che ti permette di mantenere al sicuro le tue credenziali

ricco di funzionalità che ti permette di mantenere al sicuro le tue credenziali Protezione totale da ransomware multi-livello per mantenere i tuoi file al sicuro

Dispositivi sempre reattivi e veloci, senza alcun rallentamento

Supporto prioritario da parte di un team di esperti

La soluzione Premium di Bitdefender vanta la miglior protezione dalle infezioni e il minor impatto sulle prestazioni rispetto ad altri software antivirus, come certificato dal punteggio generale di AV Test relativo al periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2022.

Usato dagli esperti, è la scelta migliore per ottenere una sicurezza online totale, abbinata ad una privacy completa per navigare in totale anonimato. Compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, puoi utilizzarlo con tutti i tuoi dispositivi.

Approfitta quindi dello sconto e acquista la protezione di 10 dispositivi di Bitdefender Premium Security per 1 anno a soli 59,99 euro. Puoi provarlo gratuitamente per un mese e poi decidere se confermare oppure ottenere il rimborso completo della cifra che hai speso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.