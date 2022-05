BitDefender GravityZone, la protezione per le imprese al 30% di sconto

GravityZone, la piattaforma integrata di protezione endpoint, gestione dei rischi e analisi forensi degli attacchi specificatamente pensata per le aziende, è adesso in offerta con il 30% di sconto applicato su tutti gli abbonamenti.

Si parte infatti con la soluzione base, che protegge 5 dispositivi, 2 server e 8 mailbox per un anno a soli 258,99€, contro i 369,99€ del prezzo di listino. È possibile comunque scegliere per diversi piani che possono arrivare a coprire tra portatili, desktop, server mail e file o device mobile fino a 100 dispositivi differenti per un massimo di 3 anni. Lo sconto del 30% viene applicato su qualsiasi abbonamento scelto.

Come funziona GravityZone, la super protezione per le aziende di BitDefender

BitDefender GravityZone è leader affermato nella sicurezza endpoint che fornisce ai PC e ai dispositivi aziendali protezione ai massimi livelli senza rallentare il sistema e influenzare l’esperienza degli utenti. Facile da gestire, GravityZone è completo di tutte le funzionalità utile per una protezione efficace che comprende anche gestione dei rischi e analisi degli attacchi.

GravityZone Business Security Premium è progettato per proteggere la tua organizzazione da uno spettro completo di sofisticate minacce informatiche. Il tutto avviene grazie all’utilizzo di oltre 30 tecnologie di sicurezza basate sul machine learning, ovvero sull’apprendimento automatico che fornisce diversi livelli di difesa che superano costantemente quanto è solitamente offerto da una soluzione endpoint convenzionale.

Un’unica piattaforma che lavora ad ampio raggio riducendo al minimo le spese generali di gestione per offrire una facile visibilità e un controllo immediato di tutto ciò che concerne la sicurezza informatica. Grazie ad un’interfaccia chiara e moderna, puoi scoprire il punteggio di rischio globale dell’azienda e come le varie configurazioni errate e le vulnerabilità delle applicazioni contribuiscono a tal valore.

Successivamente, puoi valutare queste configurazioni e relative vulnerabilità ottenendo inoltre una visione istantanea del rischio per i server e i dispositivi dell’utente finale, dando uno sguardo agli endpoint e agli utenti più esposti. Con pochi semplici click puoi correggere le configurazioni errate e patchare eventuali vulnerabilità.

Tutto questo può essere tuo, per un periodo limitato, con il 30% di sconto applicato sul prezzo di listino di qualsiasi soluzione offerta da BitDefender GravityZone Business Security Premium. Puoi proteggere fino a 100 dispositivi, 35 server e 150 mailbox, a seconda del piano di abbonamento che avrai scelto.