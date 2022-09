Bitdefender Antivirus, 57% di sconto: festeggia la partnership con Ferrari

Scegliere un buon antivirus non è cosa facile, ma solo se non ti tieni informato. Oggi puoi installare il migliore sui tuoi dispositivi sfruttando l’eccezionale sconto del 57%. Attiva subito Bitdefender Premium Security e metti al sicuro i tuoi dati personali.

Con questo sistema di sicurezza la tua privacy è in una botte di ferro. Inoltre, qualsiasi minaccia, anche la più recente, non potrà più fare breccia e violare i tuoi device. In un’unica soluzione hai proprio tutto quello che ti serve e a un prezzo molto vantaggioso.

Affidati alla pluripremiata multipiattaforma antivirus che integra funzionalità di difesa di ultima generazione. Sarai supportato e protetto da un team di esperti che da anni lavora incessantemente per fornire il massimo della sicurezza a utenti di tutto il mondo.

Approfitta dell’ottimo sconto pari al 57% per festeggiare la partnership stretta con la Scuderia Ferrari per diventare la sua Cybersecurity Global Partner. La sicurezza online corre veloce, meglio correre ai Pit Stop e fare il pieno di protezione e privacy.

Bitdefender Antivirus partner ufficiale della Scuderia Ferrari

L’innovazione è l’anima del futuro e con Bitdefender Antivirus sei proiettato verso la sicurezza di nuova generazione. Oggi festeggia insieme la nuova partnership pluriennale stretta con la Scuderia Ferrari:

Bitdefender – ha affermato Florin Talpes, co-fondatore e amministratore delegato – condivide con la Scuderia Ferrari un patrimonio di eccellenza e una comprovata esperienza nella costruzione di tecnologie innovative e all’avanguardia per fornire risultati vincenti. Quando ogni secondo conta, solo le auto più avanzate vincono le gare in pista e solo la tecnologia più avanzata ha il potere di prevenire, difendere e rispondere efficacemente agli attacchi informatici. La collaborazione con la Scuderia Ferrari, il team di Formula 1 più iconico, è una scelta naturale per Bitdefender e non vediamo l’ora di accelerare la nostra consapevolezza del marchio mentre rimaniamo concentrati nel fornire ai nostri clienti in tutto il mondo una protezione della sicurezza informatica all’avanguardia.

Caratteristiche vincenti per una sicurezza da pole position

Dimenticati tutti gli antivirus fino ad oggi conosciuti. Il sistema di Bitdefender Premium Security è molto superiore e include funzionalità importantissime che renderanno la tua navigazione online e l’interazione con i tuoi dispositivi sicure ed efficienti. La sua protezione include:

rilevamento imbattibile per fermare le minacce elettroniche più recenti e sofisticate;

imbattibile per fermare le minacce elettroniche più recenti e sofisticate; VPN inclusa con traffico illimitato e protetto per ottenere sempre il massimo della privacy online;

inclusa con traffico illimitato e protetto per ottenere sempre il massimo della privacy online; protezione da ransomware multi-livello per proteggere i tuoi file e metterli al sicuro;

multi-livello per proteggere i tuoi file e metterli al sicuro; Password Manager incluso con funzionalità per generare e conservare le tue credenziali di accesso in un posto inviolabile e protetto;

incluso con funzionalità per generare e conservare le tue credenziali di accesso in un posto inviolabile e protetto; sistema intuitivo e leggero che non appesantisce i tuoi dispositivi, ma addirittura li ottimizza per renderli ancora più prestanti e proattivi contro qualsiasi minaccia;

che non appesantisce i tuoi dispositivi, ma addirittura li ottimizza per renderli ancora più prestanti e proattivi contro qualsiasi minaccia; assistenza tecnica a supporto disponibile per qualsiasi necessità.

Se questo non ti basta, sappi che Bitdefender Premium Security è utilizzato anche dai migliori esperti in cybersecurity. Ingombro minimo e livello di protezione straordinario sono le caratteristiche che fanno di questo antivirus un prodotto eccezionale da avere assolutamente.

