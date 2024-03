Bitcoin, momento favorevole per iniziare a investire: ecco perché scegliere Kraken

In una recente analisi, gli esperti di Grayscale (fresco vincitore del titolo “World’s largest crypto asset manager”) hanno affermato che il mercato delle criptovalute si trova “nel mezzo di una bull run”, e che dunque ci sia ancora spazio per un’ulteriore crescita. A proposito di questo, gli analisti hanno sottolineato come Bitcoin tenda a raggiungere nuovi massimi storici a distanza di 8-11 mesi dall’halving.

Tale situazione sta portando numerose persone a investire in Bitcoin e più in generale nel mercato delle criptovalute. Una delle piattaforme migliori con cui farlo è Kraken, tra gli exchange crypto più famosi al mondo, attuale sponsor della scuderia di Formula 1 Williams Racing.

I vantaggi di investire in Bitcoin e altre criptovalute con Kraken

Con più di 10 milioni di clienti, 190 nazioni supportate, e 270 miliardi di dollari di volume di scambi trimestrale, Kraken è una delle piattaforme di criptovalute più importanti e sicure al mondo.

Al di là dell’affidabilità, alla base del suo successo c’è anche l’elemento della semplicità. Investire con Kraken è infatti facile e intuitivo: tutto quello che occorre fare è creare un account gratuito e aggiungere un metodo attraverso cui completare il trasferimento dei fondi.

Un’altra differenza sostanziale rispetto ad altre piattaforme legate alla compravendita di criptovalute è la possibilità di iniziare a investire con appena 10 euro. Con Kraken puoi acquistare e vendere più di 200 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Ripple.

Puoi registrare gratuitamente un nuovo account tramite la pagina dedicata: la compilazione dell’apposito modulo richiede solo pochi minuti di tempo.