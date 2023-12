Bitcoin in rialzo, ora tocca alle meme coin: scopriamo le più promettenti

Bitcoin è attualmente in una fase di rialzo. Il suo valore è aumentato nel mese di novembre, superando i 40.000 dollari, il suo valore più alto nel 2023. In seguito a questo rialzo, si prevede che il mercato delle memecoin avrà un boom.

Gli analisti di mercato stanno concentrando la loro attenzione su tre criptovalute in particolare: Pepe, Floki e un nuovo eccitante progetto, Meme Moguls. Si prevede che ciascun progetto avrà un’impennata nel corso di dicembre, causando eccitazione nel mercato mentre gli investitori aggiungono ciascuna al loro portafoglio.

Pepe Raggiunge un Nuovo Massimo Trimestrale

Pepe è esploso sulla scena delle cripto a maggio 2023. È diventato rapidamente la memecoin più in tendenza, anche se l’hype intorno a Pepe è diminuito quando l’attività delle memecoin è rallentata. Tuttavia, Pepe ha avuto un mese eccezionale a novembre e continua a salire con un ulteriore aumento del prezzo del 38,82% nell’ultima settimana.

Questo aumento è stato innescato da un annuncio di Binance. Mentre in precedenza Pepe aveva poca utilità, Binance ha annunciato che Pepe può ora essere utilizzato come garanzia sulla sua piattaforma. Gli investitori saranno premiati con 10 milioni di Pepe per averlo fatto, il che ha innescato un ulteriore aumento nel prezzo e nel volume di trading di Pepe.

Gli analisti stanno ora speculando su quanto alto potrebbe arrivare Pepe prima della fine del 2023. Molti prevedono che un guadagno di 20 volte potrebbe essere possibile durante l’attuale rialzo, mentre altri suggeriscono che un ritorno di 5 volte è più realistico.

Floki Raggiungerà il Massimo Annuale a Dicembre?

Floki ha avuto il suo miglior mese del 2023 in ottobre, dopo il quale molti esperti credevano che la memecoin sarebbe crollata. Tuttavia, Floki ha continuato a prosperare. Il suo valore è aumentato del 29,6% a novembre, e il suo volume di trading giornaliero ha superato i $100 milioni per diversi giorni consecutivi.

Oltre al suo aumento di prezzo, il capo delle operazioni di Floki, noto come B, ha anche fatto un annuncio su Valhalla, il metaverso NFT play-to-earn del progetto. B ha dichiarato che dopo un’attenta analisi di mercato, Valhalla di Floki verrà lanciato quando le condizioni di mercato saranno ideali.

Anche se ciò non dà una data effettiva, questa notizia ha creato hype nella comunità di Floki, e il valore del progetto è aumentato a $0,00004 solo 24 ore dopo l’annuncio. Gli investitori stanno ora accumulando token Floki a ritmi eccezionali, con molti che prevedono che Floki potrebbe diventare una delle principali memecoin nel 2024.

Potrebbe Meme Moguls Competere con Pepe e Floki?

Mentre il mercato delle memecoin inizia a rialzarsi, gli investitori credono che Meme Moguls potrebbe essere il token moonshot che tutti aspettavano. A differenza della maggior parte delle memecoin, Meme Moguls offre una fantastica utilità. Introduce un gioco innovativo progettato meticolosamente per aiutare gli utenti a costruire la loro conoscenza degli investimenti.

Meme Moguls introdurrà l’investimento simulato, in cui agli utenti verrà dato $100.000 in valuta virtuale. Questa valuta può essere utilizzata per testare strategie di trading, competere in giochi e guadagnare premi in denaro e ricompense meme. Per creare un’esperienza di investimento più realistica, gli utenti possono investire solo il 20% del loro portafoglio alla volta.

Un altro elemento unico di Meme Moguls è il suo focus sulla community. Meme Moguls porta la community dei meme un passo avanti con la sua comunità fiorente, così come giochi in cui i giocatori possono competere tra loro. Se questo non fosse abbastanza per eccitare gli investitori, il token Meme Moguls, $MGLS, agirà sia come valuta in-game che come token di governance, conferendogli una maggiore utilità rispetto alla maggior parte delle memecoin in circolazione.

Con la sua presale pronta a partire, gli investitori potranno acquistare $MGLS a soli $0,0019, un vero affare considerando il suo potenziale. Gli analisti speculano che Meme Moguls potrebbe aumentare 100 volte nel suo primo anno da solo, superando rapidamente le attuali memecoin come Pepe e Floki.

Sito web: https://mememoguls.com/

Scopri di più sul presale: https://app.mememoguls.com/sign-up

Twitter: https://twitter.com/meme_moguls