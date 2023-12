Bitcoin (BTC) supera 43.000$, i venditori allo scoperto lottano

Nel mondo in continua evoluzione ed entusiasmante delle criptovalute, Bitcoin (BTC) ha recentemente rubato la scena testando la soglia dei 43.000 $, mettendo in difficoltà i venditori allo scoperto. Nel frattempo, astri nascenti come Kaspa (KAS) e BorroeFinance ($ROE) si stanno preparando per quella che potrebbe essere un’impennata esponenziale, rendendo questi temi popolari per chiunque sia alla ricerca della migliore criptovaluta da acquistare. Approfondiamo questi entusiasmanti sviluppi.

>>SCOPRI I TOKEN $ROE ORA<<

Bitcoin supera il limite: una sfida per i venditori allo scoperto

Bitcoin, la criptovaluta originale e leader sul mercato, ci riprova. Dopo un formidabile rialzo, sta bussando alla porta di 43.000 $, un’impresa significativa considerando le sue recenti fluttuazioni. Questo superamento dei livelli critici di resistenza non solo ha fatto la gioia dei detentori a lungo termine, ma ha anche causato non pochi problemi ai venditori allo scoperto, che stanno sentendo la tensione mentre BTC continua la sua traiettoria al rialzo.

La resistenza del Bitcoin, soprattutto nel mantenersi al di sopra dei 43.000 $ e nel trovare il supporto della media mobile semplice (SMA) a 100 ore, è degna di nota. Anche la presenza di linee di tendenza rialziste sul grafico orario è un forte indicatore della sua forza sostenuta. Tutti questi fattori culminano in uno scenario piuttosto difficile per chi scommette contro a BTC, come dimostra il colpo da 2,6 miliardi di dollari inferto ai venditori allo scoperto di criptovalute in meno di tre mesi.

Kaspa (KAS): la nuova contendente

Dall’altra parte dello spettro delle criptovalute c’è Kaspa (KAS), un nome relativamente nuovo sul mercato ma che sta rapidamente attirando l’attenzione degli investitori più attenti. Ciò che distingue Kaspa è la sua tecnologia all’avanguardia e la promessa di scalabilità e velocità, due aspetti di fondamentale importanza nel frenetico mondo digitale di oggi. Questo fa di KAS un forte concorrente tra i migliori altcoin da acquistare, soprattutto per chi cerca di diversificare il proprio wallet con criptovalute promettenti, ma sottovalutate.

BorroeFinance ($ROE): la stella nascente

In seguito, troviamo BorroeFinance ($ROE), la novità del settore, con la sua miscela unica di AI e tecnologia blockchain. Destinata ai settori DeFi e NFT, BorroeFinance non sta solo creando un’altra valuta digitale, ma sta ridefinendo le soluzioni finanziarie per l’era digitale. Considerata la prevendita che ha già superato la soglia di 1,8 milioni di dollari, BorroeFinance sta rapidamente diventando una delle migliori criptovalute da acquistare e uno dei migliori investimenti in criptovalute in circolazione.

L’approccio di BorroeFinance, in particolare la sua strategia di monetizzazione dei guadagni futuri attraverso gli NFT e la sua piattaforma guidata dall’intelligenza artificiale, la distingue nell’affollato spazio delle criptovalute. Non è solo un altro altcoin, ma rappresenta un investimento lungimirante nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.

>>APPROFONDISCI I TOKEN $ROE<<

Prevendita di BorroeFinance: una grande opportunità

La prevendita di BorroeFinance si avvicina al traguardo dei 2 milioni di dollari e rappresenta un’opportunità difficile da ignorare per gli investitori. Questa prevendita non riguarda solo la raccolta di fondi, ma anche la partecipazione a un progetto rivoluzionario negli spazi DeFi e NFT. Per gli investitori alla ricerca di un’impresa promettente, BorroeFinance rappresenta un’opportunità interessante.

Conclusione: un periodo di opportunità per le criptovalute

In conclusione, il mercato delle criptovalute è ricco di opportunità. La recente performance di Bitcoin, che ha testato la soglia dei 43.000 $ dando filo da torcere ai venditori allo scoperto, il potenziale di Kaspa come nuova potenza tecnologica e l’approccio innovativo di BorroeFinance nei settori DeFi e NFT stanno ridisegnando il panorama per gli investitori.

Scopri di più su BorroeFinance ($ROE) qui:

Visita la prevendita di BorroeFinance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui BorroeFinance su Twitter

In collaborazione con LocxLabs

Telefonino.net non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Telefonino.net non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.