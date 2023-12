Bitcoin (BTC) stimola l'interesse degli investitori su Coinbase

Coinbase ha registrato un aumento di oltre il 300% nonostante il basso interesse degli investitori retail per Bitcoin (BTC). L’imminente ETF spot su Bitcoin è stato il principale motore dell’aumento di prezzo. BTC ha toccato un massimo plurimensile, superando vari livelli di resistenza e andando oltre i 40.000 $. L’impresa di Bitcoin ha reso gli investitori ottimisti sui potenziali rialzi del progetto, ma gli investitori retail statunitensi non hanno mostrato alcun interesse, rallentando il rialzo di BTC.

InQubeta (QUBE) sta attirando l’interesse degli investitori con un’impressionante prevendita che ha già raccolto oltre 6,6 milioni di dollari. InQubeta è il nuovo progetto di criptovaluta che sta attirando l’attenzione con il suo innovativo modello di investimento in AI. InQubeta è il rifugio per gli investitori che vogliono sfruttare le opportunità offerte dal settore delle criptovalute e dell’IA. Gli investitori definiscono questa ICO blockchain una scelta eccellente per la sua redditività a lungo termine.

Questo articolo spiega perché la prevendita di InQubeta continua a prosperare con oltre 6,6 milioni di dollari di finanziamenti.

L’innovativo modello di crowdfunding di InQubeta (QUBE) attira gli investitori alla sua prevendita

La piattaforma di InQubeta mette in contatto le startup di intelligenza artificiale con i potenziali investitori. Gli analisti sono impressionati da questa criptovaluta AI per il suo approccio che prevede capitali accessibili e opportunità di investimento esclusive. La prevendita in corso è un fattore cruciale che alimenta l’interesse degli esperti per questa ICO di criptovaluta. InQubeta è nella sesta fase della sua prevendita in dieci fasi e ha un prezzo di 0,01925 $. La prevendita del progetto è un solido indicatore dell’attrattiva del token tra gli investitori esperti. Sono stati venduti più di 625 milioni di token QUBE, raccogliendo oltre 6,6 milioni di dollari. La prevendita di InQubeta la posiziona tra le criptovalute destinate a esplodere prima di Natale.

Essendo uno dei migliori progetti DeFi, InQubeta aiuta gli investitori a partecipare alla crescita delle startup AI attraverso token non fungibili (NFT). Le iniziative e la tecnologia distintive di InQubeta sono il motivo per cui gli investitori si stanno interessando. I possessori di token QUBE possono investire in progetti convenienti e promettenti sul mercato. Permette alle startup di intelligenza artificiale di raccogliere fondi e creare partnership con investitori esperti. Queste startup producono NFT basati su azioni e, in cambio del loro patrocinio, ricompensano i loro investitori. Questa opportunità reciprocamente vantaggiosa è il motivo per cui molti investitori stanno partecipando alla prevendita di QUBE, con l’obiettivo di espandere le proprie partecipazioni.

Un’altra caratteristica che attira le whale in questa ICO blockchain è il suo meccanismo deflazionistico. Il token QUBE impiega un meccanismo deflazionistico che ne preserva il valore nel tempo. Il 2% delle compravendite sulla piattaforma va a un wallet di burning, rafforzando il potenziale di crescita a lungo termine del progetto. Un’imposta sulle vendite del 5% dedicata a una pool di ricompense consente inoltre agli investitori di guadagnare ricompense attraverso lo staking. Gli investitori che partecipano alla prevendita di InQubeta sanno che questo progetto è uno dei migliori progetti DeFi e vogliono sfruttare le sue opportunità uniche.

Bitcoin (BTC) sta raggiungendo nuove vette mentre gli investitori prevedono una crescita continua

Gli esperti di Coinbase David Duong e David Han hanno fornito indicazioni sulle tendenze future di BTC in un recente commento che ha analizzato le azioni di prezzo del token. Duong ha osservato la performance del Bitcoin insieme ai previsti sviluppi dell’ETF spot su Bitcoin. La crescita di Bitcoin ha stimolato l’interesse degli investitori per Coinbase, facendo aumentare i prezzi delle azioni dell’organizzazione nonostante la scarsa partecipazione degli investitori al dettaglio.

BTC ha recentemente superato la soglia dei 40.000 $ e si sta avvicinando ai 45.000 $. Nonostante l’impennata di Bitcoin, gli investitori al dettaglio statunitensi non sono rimasti impressionati e la partecipazione è stata scarsa. In ogni caso, le azioni di Coinbase sono aumentate del 3%, a dimostrazione della solida posizione della piattaforma come potenza sul mercato delle criptovalute.

Conclusione

Bitcoin ha guadagnato l’attenzione degli appassionati di criptovalute con la sua recente ascesa, ma non ha ottenuto l’attenzione degli investitori al dettaglio negli Stati Uniti. Coinbase, tuttavia, ne ha beneficiato con un aumento dei prezzi delle azioni e delle quote. La costante ascesa di Bitcoin ha rinnovato le speranze degli investitori e molti prevedono un continuo aumento delle performance del progetto nei prossimi mesi.

Nel frattempo, il posizionamento strategico di InQubeta come criptovaluta AI la rende una delle preferite dagli investitori. La prevendita di QUBE è un’ottima opportunità per i nuovi investitori di sfruttare questa ICO di criptovaluta per i loro wallet. Una volta lanciato il progetto, i primi finanziatori riceveranno enormi profitti e l’accesso come membri a progetti esclusivi di Ai. Al fine di partecipare alla prevendita, utilizza il link sotto.

